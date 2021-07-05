İNSANSI TAŞLAR MARMARİS'TE
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İNSANSI TAŞLAR MARMARİS'TE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çoban Ahmet Arslan'ın Konya'da sürüsünü otlatırken doğadan topladığı insan yüzüne benzeyen 70 adet taş, 'İnsansı Taşlar' adı altında sergilendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çoban Ahmet Arslan'ın Konya'da sürüsünü otlatırken doğadan topladığı insan yüzüne benzeyen 70 adet taş, 'İnsansı Taşlar' adı altında sergilendi. 31 Ekim'e kadar gezilebilecek 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki sergide, Red Kid ve Donald Trump'ın yüzüne benzeyen taşlar büyük ilgi gördü.

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla Marmaris Belediyesi de kültür sanat faaliyetlerini artırdı. Bu çerçevede 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, dün, 'İnsansı Taşlar Sergisi' açıldı. Sergide Konya'da çobanlık yaparken doğada bulduğu taşların insan yüzüne benzediğini fark eden ve 20 yıl boyunca bunları toplayan Ahmet Aslan'ın koleksiyonu yer aldı. Serginin açılışını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı yaptı. Sergidekiler içinde en büyük ilgiyi Red Kid ve Donald Trump'ı andıran taşlar oldu.

HER ŞEY BİR TAŞLA BAŞLADI

Sergiyle ilgili bilgi veren Ahmet Aslan, çobanlık yaptığı yıllarda bu taşları keşfettiğini söyledi. Aslan, "Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum. Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı. Kültür Bakanlığı'na başvurdum ama destek alamadım. 2017'de Edirne Uzunköprü'de bu hayalimi gerçekleştirmeye çalıştım ama yine olmadı. En son 2020 yılında Sunay Akın'ın desteği ile İzmir'de 2 aylık, ardından Nevşehir'de 7 aylık sergi açtım. Bugün de Marmaris'te olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

31 EKİM'E KADAR AÇIK

"20 yıllık çobanlık hayatımda 230 taştan oluşan dev bir koleksiyona ulaştım" diyen Aslan, "Her sergi benim için müzeye bir adım. Bu nedenle sergiye verdiği destek için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ardından açılış yapıldı. Ahmet Aslan'ın doğadan topladığı 70 adet taş 31 Ekim'e kadar 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sergilenecek.

İNSANSI TAŞLAR MARMARİS'TE
İNSANSI TAŞLAR MARMARİS'TE
İNSANSI TAŞLAR MARMARİS'TE
İNSANSI TAŞLAR MARMARİS'TE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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