İnsanoğlunun küresel ısınma ile gelen yeni kabusu: PyroCb yangın bulutları

17.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:58

Bilim insanları Avustralya'daki yangınlar sonrası değişken ve tutarsız hava koşullarının yeni bir realite haline gelebileceği uyarısını yaptı.



Atmosferde yıldırım, hortum ve fırtına yaratan pyrokümülonimbus (kısa adıyla pyroCb) bulutlarının bundan sonra daha sıklıkla oluşacağı, bu bulutların köz halinde olan sönmemiş ağaçları etrafa, uzak mesafelere püskürterek yeni yangınlara sebebiyet verdiği kaydediliyor. Euronews.com'da Görüntüle