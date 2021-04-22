İnsanoğlu, Mars'ta Oksijen Üretti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarih yazmaya devam ediyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarih yazmaya devam ediyor.

Bugüne kadarki teknolojik olarak en gelişmiş gezgin Perseverance'ı (Azim) Kızıl Gezegen Mars'ın yüzeyine indiren NASA, Mars helikopteri Ingenuity'yi (Maharet) uçurdıktan sonra Mars'ta oksijen üretmeyi de başardı.

Yani insanoğlu "Dünya dışında başka bir gezegende hava cihazı uçurduktan sonra yine başka bir gezegende oksijen üretmeyi başardı."

Bu tarihi olayı gerçekleştiren cihazın ismi MOXIE, yani Mars Oksijen Yerinde Kaynak Kullanımı Deneyi... Perseverance'ın gövdesinde yer alıyor.

20 Nisan'da yapılan ve sonucu 21 Nisan'da açıklanan deneyde MOXIE, bir astronotun 10 dakika sağlıklı yaşayabilmesini sağlayacak 5 gramlık oksijen üretti.

İKİNCİ HEDEF 10 GRAMA ULAŞMAK

Mars'ın ince atmosferindeki karbondioksiti oksijene dönüştüren MOXIE, deneylerine devam edecek.

Bir sonraki hedef, 10 gram oksijene ulaşmak... MOXIE, Mars'ta bulunduğu süre boyunca deneyleri sıklaştırıp daha fazla oksijen üretecek.

MOXIE'nin ilk deneyi, insanoğlunun Mars'a yerleşmesi için büyük adım olarak görülüyor.

Ancak MOXIE ve sonrasında Mars'a gönderilecek daha büyük cihazların nihai hedefi, Mars'tan Dünya'ya dönecek roketlerin ateşlenmesinde kullanılacak oksijeni üretebilmek...

Kaynak: Space Mag Türkiye