"İnsanoğlu, bir sonraki yıldan borç alarak tüketiyor"

17.10.2019 14:14

Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, insanoğlunun, bir sonraki yıldan geri verilmemek üzere borç alarak tükettiğini belirterek, "İnsanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün Dünya Limit Aşımı Günü olarak tanımlanıyor. Bu yıl küresel Limit Aşımı Günü 29 Temmuz, ülkemiz için maalesef 27 Haziran'dır." dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle, Sürdürülebilirlik Akademisi ile TÜGİS iş birliğinde Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen 5. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı.

Bu yıl "Gıda Sektöründe Değişim" ve "Eylemlerimiz Geleceğimizdir. Sağlıklı Beslenme ile #açlığason Verilmiş Bir Dünya" temalarıyla Yıldız Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Buzbaş, 2006'dan beri yaptıkları etkinliği 5 yıldır "Sürdürülebilir Gıda Zirvesi" adıyla gerçekleştirdiklerini, bu sayede sadece açlık çeken insanlara değil, gelecekte beslenmede yaşanabilecek risklere de dikkati çektiklerini söyledi.

Buzbaş, FAO'nun, 1980 yılında başlattığı Dünya Gıda Günü etkinliği kapsamında açlıkla mücadelede övgüye değer çabalar gösterdiğini ifade ederek, "Ancak üzülerek ifade etmek durumundayım ki gelişmiş ülkeler yeterli duyarlılığı maalesef göstermiyor." dedi.

Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme için hükümetler, üreticiler, çiftçiler, gıda sanayisi, işletmeler ve tüketicilerin çözümün paydaşı olması gerektiğini belirten Buzbaş, bu konuda herkese görev düştüğünü vurguladı.

Beslenme ve tüketim alışkanlıklarında kentleşmeyle yaşanan değişimlere işaret eden Buzbaş, bir yanda obezite, diğer yanda açlığın yaşandığını, her yıl obezitenin yol açtığı hastalıkların tedavisi için 2 trilyon dolar harcandığını bildirdi.

"4,5 milyar ton gıdanın 1,5 milyar tonu israfa ve kayba gidiyor"

Necdet Buzbaş, gelir dağılımında artan eşitsizliğin dünyayı yoksulluğa sürüklediğini, insanoğlunun bir yıl içerisinde üreteceğinden fazlasını tükettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu, bir sonraki yıldan geri verilmemek üzere borç alarak tüketiyor. Dünyanın ekolojik borcu gittikçe artıyor. İnsanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün Dünya Limit Aşımı Günü olarak tanımlanıyor. Bu yıl küresel Limit Aşımı Günü 29 Temmuz, ülkemiz için maalesef 27 Haziran'dır. Yani biz dünya ortalamasından bir ay daha fazla tüketiyoruz. İnsanlık bu yaşam tarzını devam ettirdiği müddetçe bir dünya yetmiyor, neredeyse iki dünya az gelmeye başladı. Bu rakam ülkelerin yaşam tarzları, savruklukları ile de yakından ilgili..."

İnsan eliyle oluşturulan küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin, gelecekteki gıda sürdürülebilirliğine yıkıcı etkileri olacağını savunan Buzbaş, dünyada yıllık 4,5 milyar ton gıda üretildiğini, bunun yüzde 30'unun, 1,5 milyar tonunun israfa ve kayba gittiğini söyledi.

Buzbaş, açlıkla mücadelede iş birliğinin önemine işaret ederek, hiçbir şey yapmamanın maliyetinin çok daha fazla olacağını vurguladı.

"Gıda israfını önlemeyi ve sürdürülebilir gıdayı önemsiyoruz"

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş da gıda israfının önüne geçebilmek ve sürdürülebilir bir üretim sağlamak adına ülkenin ihtiyaç duyduğu iyi uygulamalar geliştirmeyi çok önemsediklerini söyledi.

Mutuş, "Yaptığımız tüm işlerde çevresel varlıkların korunmasını ve refah seviyesi yüksek bir toplum gelişimini sağlamayı hedefliyor, değer odaklı bir ekonomik kalkınma modelini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bu anlamda Yıldız Holding ve grup şirketlerinin hayata geçirdiği uygulamaları ve gelecek hedeflerini her yıl "Sürdürülebilirlik Raporları" adıyla paylaştıklarını dile getiren Mutuş, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve çiftçiler ile iş birliği içinde yürüttükleri çalışmalara değindi.

Ülker'de birim üretim başına su kullanımını 2014 değerine göre yüzde 30 azalttıklarını ifade eden Mutuş, holdingin diğer şirketlerinde enerji, su ve karbon emisyonu gibi alanlarda sağlanan iyileşmeleri de anlattı.

"820 milyon insan açlıkla yüz yüze"

Begüm Mutuş, gıda sektöründe sürdürülebilir kaynakları kullanarak üretim yapabilmenin, açlık ve israfın her geçen yıl arttığı bir dönemde çok daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün dünya genelinde 820 milyonu aşkın insan açlıkla yüz yüze. Ticaret Bakanlığı'nın 2018 İsraf Raporu'na göre ise gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı yüzde 22,8. Haftada ortalama 2 adet ekmeğin çöpe atıldığı tespit edilen araştırmada, satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe attığını ifade eden bireylerin oranı ise yüzde 11,7 olarak belirlendi."

FAO ile Türkiye arasında 4 projenin imzası atıldı

Açılış konuşmalarının ardından Orta Asya ülkelerinde gıda güvenliğinin sağlanması ve kırsal yoksulluğun azaltılması amacıyla daha önce imzalanan FAO-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında bazı projelerin imzaları atıldı.

Tanıtımı Temmuz 2017'de gerçekleştirilen FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı'nın ikinci dönemi çerçevesinde hazırlıkları tamamlanan 4 projeye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Viorel Gutu imza attı.

İmza töreni sonrası Dünya Gıda Günü Ödül Töreni düzenlendi. Törende bazı ödülleri Bakan Pakdemirli verdi.

Kaynak: AA