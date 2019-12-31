"İnsanlık sınavını kazanacağımız yıllar diliyorum"

31.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:32

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, insanlık ve kulluk sınavını kazanacağımız nice yıllar geçirme temennisinde bulundu.



Yeni yıl mesajı yayınlayan Başkan Yalçın, güneş ve ay takvimi ile zamanı sınırlamaktan daha ziyade verimli geçirmenin gerekliliğine vurgu yaparak, "Önemli olan yılların insanlık adına faydalı geçmiş olmasıdır. Talas Belediyesi olarak 2019 yılını bu anlamda dolu dolu geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem kırsal mahallelerimizde hem de ilçe merkezimizde hepsi birbirinden önemli hizmetler ürettik, yatırımlar yaptık, etkinlikler düzenledik. Önümüzdeki yıl da aynı anlayışla hizmet üretmeye ve insanımıza yararlı işler yapmaya gayret edeceğiz. Ben bu vesile ile insanlık ve kulluk sınavını kazanacağımız nice günlere, aylara, yıllara sağlık ve afiyetle ulaşmayı diliyorum. 2020 yılı başta ilçemiz ve şehrimiz olmak üzere ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı gelişmelerin yaşandığı bir yıl olsun inşallah" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA