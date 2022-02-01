İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti - Haberler
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İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti

Zonguldak'ta yaşayan 3 çocuk annesi Sevim Saraçlı, bir çiftin karın içerisine düşürdüğü alyansı bularak zabıta ekiplerine teslim etti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yaşayan 3 çocuk annesi Sevim Saraçlı, bir çiftin karın içerisine düşürdüğü alyansı bularak zabıta ekiplerine teslim etti. Daha önce de benzer bir durum yaşadığını ifade eden Saraçlı, "Daha önce de çanta bulmuştum. Sahibine ulaşıp sağ salim teslim ettik. O da öğrenci çıktı, çok sevindi" dedi.

Önceki gün Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nden şehir merkezine yürüyen 3 çocuk annesi Sevim Saraçlı, karın içerisinde gümüş bir alyans farketti. Saraçlı, alyansı karın içerisinden alarak sahibine ulaşması için zabıta ekiplerine götürdü. Tutanak karşılığında yüzüğü teslim alan zabıta ekipleri, sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Sevim Saraçlı'nın bu anlamlı hareketi ise takdir topladı. Adeta insanlık ölmemiş dedirten Sevim Saraçlı, daha önce de benzer bir durum yaşadığını anlattı. İHA'ya konuşan Saraçlı, "Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde buldum. Karın üstünde buldum. Yüzüğün içinde Dilan-Burak yazıyordu. 2020 tarihi de yazıyordu. Örnek olsun. Daha önce yine böyle bir şey başıma geldi. Çanta bulmuştum. Onu da sahibini verdim. O da öğrenci çıkmıştı" dedi. - ZONGULDAK

İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti

İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti

İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti

İnsanlık ölmemiş dedirtti, karın içinde bulduğu alyansı zabıtaya teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zonguldak, Zabıta, Yerel, Haber

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