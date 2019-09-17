İnsanlık için yeni tehdit: Drone terörü

17.09.2019 09:15

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bir törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile düzenlenen saldırı birçok alanda kullanılan bu insansız araçlarının yeni nesil terör aracı olup olmadığına yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.



Son olarak Husiler, yaklaşık bin km yol katettikten sonra Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerini silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile vurarak tüm dünyanın dikkatini drone tehlikesine çekmişti. Euronews.com'da Görüntüle