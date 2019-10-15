15.10.2019 19:52

İnsanlık dersi veren engelli vatandaşı makamında ağırladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturduğu bankta bulduğu içerisinde 900 lira olan çantayı zabıtalara teslim eden engelli vatandaşı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban makamında ağırladı. Kendisine ait olmayan paraya dokunmasının haram olduğunu belirten Ahmet Uysal bir kez daha insanlık dersi verdi.

İnegöl'de ikamet eden engelli olan Ahmet Uysal isimli vatandaş kapalı çarşıda bulunan bankta oturduğu sırada bir bayan çantası gördü. Uysal çantanın içerine baktığında para ve eşyaların olduğunu fark etti. Durumun polislere haber verilmesi üzerine gelen ekiplerle birlikte çantayı İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getiren Uysal yetkililere teslim etti. Yaptığı hareketle herkesin takdirini toplayan Ahmet Uysal'ı Belediye Başkanı Alper Taban makamında kabul ederek kendisine çay ikram etti. Uysal bankta oturduğu sırada çantayı gördüğünü ve polisle birlikte getirip zabıtaya teslim ettiğini söyledi. Ahmet Uysal kendisine ait olmayan bir paranın haram olduğunu belirterek, bir kez daha insanlık dersi verdi.

Başkan Alper Taban duyarlı davranışından dolayı Ahmet Uysal'ı tebrik ettiğini belirterek, "Gerçekten çok güzel bir hareket sergiledi. Bizde hem teşekkür etmek hem de olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için kendisiyle bir araya geldik. İnşallah bu yaptığı duyarlı davranış herkese örnek olur diye" konuştu.

Kaynak: İHA