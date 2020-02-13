İnsanlık dersi gerçek, bilezik sahte
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İnsanlık dersi gerçek, bilezik sahte

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın yolda bulup polise teslim ettiği 10 bilezik imitasyon çıktı.

13.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:53
İnsanlık dersi gerçek, bilezik sahte

'nın ilçesinde bir vatandaşın yolda bulup polise teslim ettiği 10 bilezik imitasyon çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Erol Kahveci isimli vatandaş, yatsı namazı için Kavaklı Mezarlığında bulunan camiye giderken yol kenarında içerisinde 10 tane bilezik bulunan bir poşet buldu. Kahveci, bilezikleri bulduğu yerin yakınındaki bir iş yerine gelerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerine poşet içerisindeki burma bilezikleri teslim eden Kahveci, bilezikleri bulduğu yeri de gösterdi.


Erol Kahveciyi de polis aracına alan polisler, polis karakoluna gitmeden önce kuyumcuya giderek bileziklerin durumu hakkında bilgi aldı. Bilezikleri inceleyen kuyumcu bileziklerin altın değil imitasyon olduğunu söyledi. Polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından Kahveci ile birlikte polis karakoluna giderek gerekli tutanakları hazırladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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