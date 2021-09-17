İnsanlık 2050 yılında daha fazla 'mavi gıda' tüketebilir - Haberler
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İnsanlık 2050 yılında daha fazla 'mavi gıda' tüketebilir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İnsanlık 2050 yılında daha fazla 'mavi gıda' tüketebilir

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları araştırma sonuçlarına göre bu yüzyılın ikinci yarısına kadar küresel balık tüketiminin yüzde 80 oranında artacağı öngörüldü.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları araştırma sonuçlarına göre bu yüzyılın ikinci yarısına kadar küresel balık tüketiminin yüzde 80 oranında artacağı öngörüldü. Bilimsel araştırmada ayrıca küresel nüfus artışı, ticaret ve kültürlerdeki alım gücü ile tercihlerin değişmesi sebebiyle denizlerden elde edilen ve 'mavi gıda' adı verilen balık ve deniz ürünleri hasadının iki katına çıkabileceği belirtildi.

Stanford Üniversitesi liderliğinde yürütülen ve farklı kurumlardan araştırmacıların katkı sağladığı çalışmaya göre, insanlık 2050 yılından itibaren deniz ürünlerine daha fazla yönelebilir. Araştırmacılar, yüzyılın ortasına kadar küresel balık tüketiminin yaklaşık yüzde 80 artacağını öngördü. Nüfus artışı ve alım gücü, kültürdeki değişiklikler gibi faktörlerin bir araya gelmesi, öngörülen artışların arkasında nedenler olarak öngörüldü.

"İNSANLAR, ZENGİNLEŞTİKÇE BALIK YEMEZ"

Çalışmayla ilgili olarak, Stanford Üniversitesi'nde William Wrigley Dünya Sistem Bilimi Profesörü olan, araştırmanın baş yazarı Rosamond Naylor, "Makalenin ana sonucu şu ki, zenginlik ile (balık ve kabuklu deniz ürünleri anlamına gelen) mavi gıda tüketimi, sıkı bir şekilde birbirine bağlı değil. İnsanların zenginleştikçe genel olarak daha fazla balık yediklerini göremezsiniz, ancak yedikleri balık türleri değişebilir. Düşük gelirli insanlar, uygun fiyatlıysa daha fazla mavi gıda tüketir. Yüksek gelirli insanlar, bir tür tercihleri varsa balık yerler" açıklamasını yaptı.

DENİZ ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Araştırmada, 1960'lardan bu yana kişi başına sığır eti tüketiminin azaldığı, deniz ürünleri tüketiminin iki kattan fazla arttığı ve kümes hayvanları tüketiminin ise beş kat arttığı belirlendi. Çalışmaya göre, üretilen veya satın alınabilecek gıda miktarından ziyade, insanların gerçekten yedikleri gıdaların kayıtları yetersiz. Naylor buna ilişkin, "Ülkeler arasında tutarlı anketlere ihtiyacımız var. Talepleri tam olarak anlamadan, politika önerileri, tüketicilerin halihazırda tercih ettiği mavi gıda türlerine ilişkin hatalı varsayımlara dayanacaktır" ifadelerini kullandı.


İnsanlık 2050 yılında daha fazla 'mavi gıda' tüketebilir

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Haber: İnsanlık 2050 yılında daha fazla 'mavi gıda' tüketebilir - Haberler
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