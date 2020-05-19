İnsanlığın verileri Arktik buzulları altında saklanıyor Verileri sadece güvenli ve uzun vadede saklamak değil aynı zamanda saldırılara veya yıkıma karşı da korumak gerek. Norveç'in Svalbard adasındaki "Arktik Dünya Arşivi" gibi veri sığınakları bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Verileri sadece güvenli ve uzun vadede saklamak değil aynı zamanda saldırılara veya yıkıma karşı da korumak gerek. Norveç'in Svalbard adasındaki "Arktik Dünya Arşivi" gibi veri sığınakları bir yöntem olarak öne çıkıyor. Film rulolarına kodlanan değerli dijital veriler, güvenli bir kasa içinde gibi burada saklanıyor. Kaynak: DailyMotion.com