İnsanlığın Çok Daha Önce İcat Etmiş Olması Gereken 15 Şey

Belki de hep taşınabilir bir garaj istediniz ya da masadaki içeceklerinizin ısınmasından şikayetçiydiniz. Durum böyleyse sizin için iyi haberlerimiz var! Karşınızda, daha önce icat edilmiş olması gereken 15 şey:

1. Bu şişme garaj, arabanızı doludan koruyor.

2. Bu mikrodalgada, ekmek kızarma bölümü var.

3. Bu Bluetooth hoparlörü, küçük bir hidroelektrik motoru ile çalışıyor.

4. Bu tuş takımı, her şifre girişinden sonra sayıların yerini değiştiriyor. Böylelikle insanlar parmak izlerinden ya da kişilerin el hareketlerinden şifrenin ne olduğunu anlayamıyor.

5. Bu gelinliğin cepleri var.

6. Taipei'deki bu lavabo göstergesi, hangi kabinlerin boş olduğunu gösteriyor.

7. Bu oteldeki ayna, hava durumunu gösteriyor.

8. Bu kalem, içinde kalan mürekkeple kaç sayfa daha yazılabileceğini gösteriyor.

9. Bu çikolata, eşit olmayan parçalara bölünmüş. Böylelikle insanlar istedikleri büyüklükteki parçayı seçebiliyor.

10. Bu fare, aynı zaman da bir hesap makinesi.

11. Bu chopstik'ler ışın kılıcı şeklinde.

12. Portland Havalimanı'ndaki bir restoranın masasında metal bir kısım var. Bu kısım, içeceklerin soğuk kalması için özel olarak soğutuluyor.

13. Bu toka hem cetvel hem de cıvata anahtarı olarak kullanılabiliyor.

14. Yeniden kullanılabilen ve yeniden kapatılabilen metal içecek kutuları.

15. Bu kabindeki aynanın, 3 farklı ışık seçeneği var.