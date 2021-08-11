İnsanların yüzde 38'i dolandırıcılardan korktukları için flört uygulamalarını hiç kullanmadı

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, çevrimiçi flört uygulamaları ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Çevrimiçi randevunun ilk veya ikinci gününde sizden para veya kişisel bilgiler isterlerse, iletişim kurmaya devam etmenin güvenli olup olmadığını değerlendirin.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, çevrimiçi flört uygulamaları ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Çevrimiçi randevunun ilk veya ikinci gününde sizden para veya kişisel bilgiler isterlerse, iletişim kurmaya devam etmenin güvenli olup olmadığını değerlendirin." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milyonlarca kişi, bir partner bulmak için çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarını veya sosyal ağ sitelerini kullanıyor. Ancak bu esnada birçok insan aradığı aşkı bulmak yerine, onları para için kandırmaya çalışan dolandırıcılarla karşılaşabiliyor. Dolandırıcıların flört hizmetlerine olan ilgisi, bu platformlardaki insanların kişisel bir bağlantı aradıklarını bilmelerinden ve bundan faydalanmak istemelerinden kaynaklanıyor.

Flört uygulamalarında karşılaşılan tüm farklı sorunlar arasında kullanıcılar, en çok başka biriymiş gibi davranarak kandırmak ile yüzde 51, kötü niyetli bağlantılar veya ekler ile yüzde 21 ve kimlik hırsızlığıyla yüzde 17 oranında karşılaştı. Türkiye'deki kullanıcılar ise en çok yüzde 53 oranıyla başka biriymiş gibi davranan kişilere rastladığını belirtiyor.

Bu tür uygulamalarda saldırıdan kaçınmayı başaranların yüzde 50'si sahte görünen şüpheli profile sahip dolandırıcıyı tespit edebildiler. Saldırıya uğrayanlar bu sırada son derece dikkatli davrandılar ve yüzde 49'u potansiyel flörtlerine asla para göndermediler ve yüzde 47'si ise şüpheli mesajlara dikkat ettiler. Ankete katılanların neredeyse beşte biri (yüzde 21), dolandırıcı video görüşmesi düzenlemeyi reddettiğinde bu durumu şüpheli buldu.

Açıklamaya göre, gizlilik eksikliği, flört uygulamaları için de ciddi bir sorun oluyor. Ankete katılanların yüzde 26'sı kişisel verilerinin çevrimiçi ortamda dolaştırılacağından endişe duyuyor. Ayrıca, kullanıcıların yüzde 19'u kişisel bilgilerini daha gizli hale getirmek istedikleri için flört hizmetlerini sildi.

Özellikle ankete katılanların yüzde 38'i dolandırıcılar tarafından kandırılma endişesi taşıdığı için söz konusu uygulamaları kullanmaktan korkuyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 29 oldu. Ayrıca insanların yüzde 34'ü genellikle flört uygulamalarında insanlara güvenmiyor. Ancak, ankete katılanların yalnızca yüzde 15'i siber suçlular tarafından hedef alındı ve dolandırıcılarla iletişim kuran yüzde 31'i saldırıdan kaçınmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, "Çevrimiçi flört riskli bir macera olarak algılanabilir, çünkü tanışmanın başlangıcında birbiriniz hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bununla birlikte bazı işaretlere dikkat etmek, tetikte kalmanıza ve dijital eşinizin davranışına dikkat etmenize yardımcı olabilir. Çevrimiçi randevunun ilk veya ikinci gününde sizden para veya kişisel bilgiler isterlerse, iletişim kurmaya devam etmenin güvenli olup olmadığını değerlendirin. Ek olarak güvenlik önlemleri, çevrimiçi flört deneyiminizi güvenli ve eğlenceli tutmanın yararlı bir yolu olabilir." ifadelerini kullandı.

İnternette flört ederken dolandırıcılardan kaçınmaya yardımcı olmak için Kaspersky, şunları öneriyor:

"Ev adresiniz veya iş yeriniz gibi hassas bilgilerin kamuya açıklanmadığından emin olmak için sosyal medya hesaplarınızda ve flört uygulamalarınızda gizlilik ayarınızı iki kez kontrol edin.

Küçük bir kontrol yaparak doxing riskini azaltabilirsiniz. Google aramanızı kendiniz yapın. Hakkınızda bilgi bulmaya çalıştığınızı, nelerin sizin işinize yarayabileceğini hayal edin. Bulduğunuz verilere şaşırma ihtimaliniz yüksek. Birden çok cihazda gelişmiş koruma sunan etkili bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Security Cloud uygulamalarınızı yönetmenize, gerekli olmadığı durumlarda izinleri kaldırmanıza ve kimlik avı ve diğer tehditlere karşı koruma sağlamanıza yardımcı olabilir. Telefon numaranızı veya mesajlaşma uygulaması bağlantınızı paylaşmayın. Flört uygulamasının yerleşik mesaj platformlarını kullanmak daha güvenlidir ve sohbet ettiğiniz kişiye güvenebileceğinizden emin olana kadar bu platformda kalmanız akıllıca olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol