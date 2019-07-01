İnsanların Yürüyüşlerine Göre Duygularını Anlayabilen Bir Yapay Zeka Geliştirildi

İnsanların yürüyüş şekilleri, araştırmalara göre o anki duygusal durumları hakkında anlamlı bilgiler veriyor. Örneğin bir insan, üzgün ya da stresli olduğunda omuzları düşük olarak yürür. Bu yaklaşımı temel alan Chapel Hill ve Maryland isimli üniversitelerde çalışan araştırmacılar, yeni bir makine öğrenme metodu geliştirdi. Bu metot, insanların o anki duygularını saptayabiliyor. Araştırmacıların iddiasına göre geliştirdikleri sistem, öncü deneylerde %80,07 oranında başarı sağladı.

Araştırmacılar aynı zamanda duygu saptamasının alışveriş, güvenlik ve hukuk gibi hususlarda çok fayda sağlayacağını belirttiler. Ekip, sistemi geliştirirken mutluluk, üzgünlük, kızgınlık ve nötr hâl olmak üzere dört adet duygu durumunu baz aldığını açıkladı. Sonrasında çok sayıda insan yürüme videosu edinildi ve 3 boyutlu bir poz tahmin tekniği kullanılmaya başlandı.

Sistemin duygu saptamak için kullandığı ölçütlerden bazıları; duruş şekli, adımlar sırasında ayaklar arasında oluşan mesafe farkı ve ellerle boyun arasındaki bölge. Örneğin sistem, kafanın duruş açısına göre kişinin mutlu ya da üzgün olduğunu saptayabiliyor. Makine öğrenme sırasında 24 denek tarafından kampüste yürüyerek oluşturulmuş 1.384 adet yürüme videosu kullanıldı.

İzledikleri yaklaşımın gerçek zamanlı duygu belirlenmesi açısından bir ilk olduğunu söyleyen araştırmacılar, gelecek dönem için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını söylediler.