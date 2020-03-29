İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu

İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu Uyarılara aldırmadı Manavgat Irmağında ölüme yürüyerek gitti Seyyar tatlıcılık yapan adam yürüyerek girdiği Manavgat Irmağında boğularak yaşamını yitirdi.

29.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:48
İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu

İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu

Uyarılara aldırmadı Manavgat Irmağında ölüme yürüyerek gitti

Seyyar tatlıcılık yapan adam yürüyerek girdiği Manavgat Irmağında boğularak yaşamını yitirdi.

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa yürüyerek giren ve uyarılara aldırmayan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti. Olayı gören bir vatandaş, Canpolat ın elbisesiyle ırmağa yürüyerek girdiğini, elbisesiyle yıkanacağını düşündüklerini ve uyarmalarına rağmen boyunu aşana kadar yürüyüp boğulduğu söyledi.

Olay bugün öğleden sonra Sorgun Titreyengöl yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre üzerinde elbiseleriyle ırmağa giren Mehmet Canpolat boğularak hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Canpolat'ın cansız bedeni sahil güvenlik botu ile kıyıya çıkarıldı. 112 sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Manavgat Pazartesi pazarı çevresinde seyyar tatlıcılık yaptığı bildirilen 55 yaşındaki Mehmet Canpolat ın Manavgat'ta yalnız yaşadığı belirlendi.Mehmet Canpolat ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yıkanacağını zannettik, yürüyerek ölüme gitti

Olayı görerek ihbarda bulunan vatandaş, arkadaşıyla ırmağın karşı kıyısında oturduğunu belirterek, "ırmağın karşısında bir şahıs elbiselerle ırmağın içerisine yürümeye başladı. Biz ki sesiz elbiseyle yıkanıyor diye düşündük. Yürümeye devam edince ırmaktan çıkması tehlikeli olacağını söyleyip bağırdık. Bağırmamıza aldırış etmeyerek yürümeye devam etti. Karşıda olduğumuz için ırmağa girip kurtaramadık. Zaten her şey bir kaç dakikada oldu. Hemen 112 yi aradık.

İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu

Kaynak: İHA

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İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu

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