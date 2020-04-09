İnsanların çekildiği sokaklarda hayvanlar aç bırakılmıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› İnsanların çekildiği sokaklarda hayvanlar aç bırakılmıyor - Haber
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yerel

İnsanların çekildiği sokaklarda hayvanlar aç bırakılmıyor

İnsanların çekildiği sokaklarda hayvanlar aç bırakılmıyor Süleymanpaşa Belediyesi korona virüs nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması başlattı.

09.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:13

İnsanların çekildiği sokaklarda hayvanlar aç bırakılmıyor

TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa Belediyesi korona virüs nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması başlattı. Korona virüs nedeniyle günlerdir boşalan sahilde hayvanlar yem kokusunun yayıldığı alana akın etti.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde 'Evde kal' çağrıları yapılıyor. Tekirdağ'ın şehir merkezinde vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına kulak asmasıyla kent genelinde insanların yoğun olarak uğradığı sahil alan günlerdir bomboş. Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince sokak ve sahil alanda hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmaları yapılıyor.

Kokuyu alan koştu

Sahil alanda insanların yemleme çalışmasına geldiklerini fark eden martılar bir anda söz konusu noktaya hücum etti. Yemleme çalışmalarının yapıldığı alana akın akın gelen martılar, atılan yemleri 5 dakikada tüketti. Martılara yönelik yemleme çalışmaları yapıldığı sırada, yemek kokusu alan yaklaşık 15 kedinin ekiplerin bulunduğu noktaya geldiği görüldü. Bunun üzerine ekipler tarafından kediler içinde yem bırakıldı.

İnsanların çekildiği sokaklarda hayvanlar aç bırakılmıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İnsanların çekildiği sokaklarda hayvanlar aç bırakılmıyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haber
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haber
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haber
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haber
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Survivor Ecem'i enerji vaadiyle kandırıp istismar eden kişiye 10 yıl hapis Haber
Survivor Ecem'i enerji vaadiyle kandırıp istismar eden kişiye 10 yıl hapis
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haber
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Aleyna Tilki Demet Akalın Levent Dörter
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: İnsanların çekildiği sokaklarda hayvanlar aç bırakılmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:26:54. #1.15#
title