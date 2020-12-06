İnsanların boşalttığı şehri doğa süsledi
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İnsanların boşalttığı şehri doğa süsledi

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:23
İnsanların boşalttığı şehri doğa süsledi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Sakarya'da doğanın güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluştu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Sakarya'da doğanın güzelliği ile kartpostallık görüntüler oluştu.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Sakarya'nın en işlek yerlerinden olan Gar Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü. Kısıtlama ile birlikte insan ve araç trafiğinin yok denecek kadar azaldığı şehri adeta doğa süsledi. Doğaya teslim olan Sakarya'nın boş cadde, sokak ve mesire alanları havadan da görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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