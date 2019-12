" İnsanlara Hizmet Etme Anlayışıyla Görevlere Talip Oldum"

17.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:20

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri'nin konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Gürkan: Karşı fikir ve görüşlere her zaman saygılı olacağız

Eğitimci olarak her zaman öğrencilerden gelen teklifleri olumlu karşıladığını ve öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 'Kariyer Günleri' programı kapsamında hayat tecrübelerini ve yaşadığı deneyimleri öğrencilere aktardı.

Okuduğumuz kitapların bize bir yol haritası göstermesi gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Karşı fikir ve görüşlere her zaman saygılı olacağız. Sabit görüşlü olmayın. Her fikir ve düşünceye açık olun. Her görüşü ifade eden kitapları okuyun. Okuduğunuz kitapları egemenliğiniz altına alın. Okuduğunuz bu kitapları hamurlaştırdığınız zaman kişilik ve benlikleriniz oluşur. İnsan eliyle yazılan kitapları muhakkak harmanlayın, yön haritanızı ve pusulanızı ona göre belirleyeceksiniz." dedi.

Başkan Gürkan, "Bunları anlatırken siz bu hayat çizgisi içerisinde kendi hayat çizginizi ve yol haritanızı belirleyin. Kendinizi hiçbir zaman aşağılık kompleksine düşürmeden, ben bu işi başarabilir miyim tedirginliğini yaşamadan azimle, fedakâr çalışma örneği göstererek amacımıza ulaşmak için her türlü gayreti, çabayı ve iyi niyeti göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Amaca ulaşmak için her yol mubahtır anlayışını hiçbir zaman tasvip etmediğini ve benimsemediğini ifade eden Başkan Gürkan özetle şunları söyledi:

"İyi niyeti temel esas aldım, insanlara hizmeti temel esas aldım. Nefsimizi tatmin etme duygusu içerisinde değil, insanlara hizmet etme anlayışı içerisinde görevlere talip oldum. Bu anlayış içerisinde olursanız Cenab-ı Allah size yardım eder.

Yöneticilikte temel espri adaletli olmaktır. Kendinize belirlediğiniz yol haritasında kimseye haksızlık yapmayın. Sizler bundan sonraki hayatınızda, idareci, yönetici ve öğretmen olacaksınız. Hissi duygularınızı yönetim anlayışınıza hiçbir zaman yansıtmayın.

Yöneticilik yaparken sadece bugüne değil aynı zamanda düne ve yarına nasıl yönetici olurum vizyonu içerisinde hareket etmelisiniz. Eğer bu vizyonu benimser ve bu misyonu yüklenirseniz, dediğim kurallara uyarsanız hem dünün, hem bugünün hem de geleceğin yöneticisi olursunuz."

Kendi deneyimlerinden ve zaman zaman karşılaştığı zorluklardan örnekler vererek konuşmasını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, programın sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

Program sonunda İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a katılımlarından dolayı plaket verildi.

