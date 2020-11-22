İnsanlar kısıtlama sonrası da evde kalmayı tercih etti
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İnsanlar kısıtlama sonrası da evde kalmayı tercih etti

22.11.2020 12:54 | Son Güncelleme: 22.11.2020 12:59
İnsanlar kısıtlama sonrası da evde kalmayı tercih etti

Şanlıurfalılar, dün gece başlayan ve bugün saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da evde kalmayı tercih etti.

Şanlıurfalılar, dün gece başlayan ve bugün saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da evde kalmayı tercih etti. Boş kalan cadde ve sokaklarda kuş sesleri yankılandı.

Korona virüs nedeniyle dün akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren ve bugün saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesine rağmen Şanlıurfalılar evde kalmayı tercih etti. Meydan, sokak ve caddeler boş kaldı. Cadde ve sokaklarda birkaç vatandaş ile araç dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Boş kalan şehirde kuş sesleri yankılandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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