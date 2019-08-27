"İnsanlar kendi topraklarında hayvanlarını rahatlıkla otlatabiliyor"

27.08.2019 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel için Hakkari'de veda programı düzenlendi.

Hakkari Valiliği tarafından Ordu Evi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali İdris Akbıyık, Tümgeneral Tokel'e bundan sonraki görev yerinde başarı diledi.

Yurt içinde ve dışında terörün önlenmesinde büyük emekleri olan Tokel'i Hakkarililerin unutmayacağını belirten Akbıyık, "İlişki kurmadığı ayak basmadığı yer kalmamıştır. Kendisine şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına teşekkür ediyorum. Böyle büyük komutanları ülkemiz asla unutmayacaktır." dedi.

"Gücümüzün yettiği kadar insanlara ulaştık"

Tümgeneral Metin Tokel ise 1990'lı yıllarda bölgede genç bir subay olarak göreve başladığını, o dönemde operasyonlarda görev aldığı için halkla çok fazla bir araya gelemediğini anlattı.

Şemdinli'ye 2012'de Tugay Komutanı olarak atandıktan sonra bir yandan terörle mücadele ederken diğer taraftan da halkla bir araya gelme fırsatı bulduğunu dile getiren Tokel, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada halka dokunduğunuzda gönülden gönülle güzel sevgiler, sevdalar akar. Biz bunu Şemdinli'de doyasıya yaşadık. Orada önemli başarılar elde ettik. 2012'nin başları zor dönemlerdi. Arkadaşlarımız ve devletin tüm güvenlik güçleriyle başardık. 2016'da tekrar bu coğrafyaya geldik. Sayın Valimizin liderliğinde büyük başarılara imza attık. Gücümüzün yettiği kadar insanlara ulaştık. Hiçbir şey veremesek de bazen sırtlarını sıvazladık. 100 yaşını geçmiş yaşlılarımızın ellerinden öptük. Onlardan coğrafyanın geçmişini dinledik. Bazen düğünlerine gittik sevinçlerini paylaştık, zaman zaman üzüntülerini paylaştık. Bu coğrafyanın insanlarında inanılmaz güzellikler var. Bu coğrafyaya batıdan gelen her dostumuza buranın güzelliklerinden bahsettik. Hakkari'nin daha güzel olması için yapılması gereken yatırımları devletimizin yetkililerine ilettik."

Görev süresi boyunca üzerine düşeni yapmaya çalıştığını bildiren Tokel, görevinin her aşamasında sorunları görmezden gelmediğini, daima pozitif düşünerek zorlukların üstesinden gelmeye gayret ettiğini söyledi.

Pençe operasyonlarının başarılı bir şekilde sürdüğünü anımsatan Tokel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oradaki insanlarla da çok güzel dostluklar kurduk. Terör örgütüne hayvanlarının bir kısmını veren insanlar bugün kendi topraklarında, Kuzey Irak topraklarında rahatlıkla hayvanlarını otlatabiliyor. Oralarda bir köy bulduk. Köyün tamamı okuma yazma bilmiyordu. Bize 'hangi dilde olursa olsun yeter ki bir şey öğretin' dediler. Oradaki güzel ovaları dolaşırken bir kızımıza denk geldik. 'Bu köydeki insanları eğitir misin' dedik o da 'seve seve' dedi. Yardımcı olduk ve orada onlara eğitim vermenin huzurunu yaşadık. Orada artık 40'a yakın gencimiz okuma yazma biliyor. Meslek hayatımın en zirvesinde güzellikleri bu coğrafyada yaşadım. Terörden arındırılan Sat Göllerini herkesin görmesi gerekiyor. Hakkari 'de arkadaşlarla Sat Göllerini dolaştık. Oralarda eskiden terör örgütünün elemanları dolaşırken şimdi bizim kendi güzelliklerimiz var orada. Yaylaların büyük bir kısmı açıldı. Buralarda hayvanların gidemediği yer artık yok. Hayvancılık bu yüzden artmaya başladı. Hakkari'nin geleceği güzel olacaktır."

Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper de 2016'da beraber göreve başladığı Tokel'in komutasında çok büyük başarılara imza attıklarını belirtti.

Alper, daha sonra Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca Metin Tokel için yazılan şiiri misafirlere dinletti.

Programa Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Duruk, İdris Koç, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Baro Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA