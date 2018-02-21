İnsanlar Kanser Olmasın Diye 1 Milyon Solucan ile Organik Gübre Üretiyor

Samsun'da 1 milyon solucan üreten girişimci, solucanlardan elde ettiği tonlarca gübreyle kanserli topraklara ilaç oluyor.

Samsun'da bir yakınının tavsiyesi üzerine solucan ve gübre üretimine başlayan 47 yaşındaki Mustafa Ellik, kısa süre içerisinde işe başlamak için satın aldığı 200 bin adet Kaliforniya solucanlarını üreterek 1 milyona ulaştırdı. Solucanları düzenli olarak besleyen Mustafa Ellik, 1 milyon solucanın salgıladığı dışkılar sayesinde tonlarca gübre üretimi elde ederek satışa çıkardı.

"Kanserli topraklara organik gübre"

Bu işin doğru yapıldığı takdirde çok faydalı ve kazançlı bir iş olduğunu ifade eden Mustafa Ellik, dekorasyon işini bırakarak bu işe başladığını belirterek, "Solucan ve gübre üretimiyle ilgili yaptığım araştırmalar sonrasında kendime bir tesis kurdum. Solucanlarımız için ilk olarak uygun bir ortamı sağlamaya çalıştım. Özellikle onların üremesi ve gübre yapması için nemli bir ortam olması lazım. 15 ila 25 derece arasındaki bir oda sıcaklığını mutlaka yakalamamız gerekiyor. Onlara kaliteli bir mama vermemiz lazım. Solucanlar bu mamayı tükettikten sonra bu tükettikleri gıdaları salgılayarak organik ve verimli bir gübre haline getiriyorlar. Biz de bu gübreleri alıp kuruttuktan sonra çiftçi gibi toprakla uğraşan her kim varsa hepsine satıyoruz. Sattığımız gübrelerin hepsi de organik olmuş oluyor. Malum olduğu gibi topraklarımız kanser oldu. Bununla beraber sularımız ve ardından insanlarımız da kanser oluyor. Hem topraklarımızı hem de sağlığımızı kurtarmak adına bu işe girdiğimizi de söyleyebilirim" dedi.

Yaklaşık 1 milyon solucanının olduğunu anlatan Ellik, "Aylık ortalama bu solucanlardan 2-3 ton arasında gübre elde ediyorum. Ben bu işe başlarken 200 bin civarında solucanım vardı. Ama her 3 ayda bir solucanlarımın üremesini sağlayarak sayılarını artırdım. Bu sayede gübrelerde de artışlar meydana geldi. Şimdilerde 2-3 ton gübre alıyorum ancak önümüzdeki aylarda gübre üretimini de 2 katına çıkaracağıma inanıyorum. Bu işin kazancından da çok memnunum. Ürettiğim bir ton gübreden 2 bin 500 TL para kazanıyorum" diye konuştu. - SAMSUN