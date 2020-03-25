İnsanlar evlerindeyken kızılay çalışmalarına devam ediyor Yardımlarla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Kırıkkale şube başkanı Mustafa İŞLER şunları söyledi;

Türk Kızılay Kırıkkale şubesi dünyanın veülkemizin zor bir süreçten geçtiği bugünlerde yardımlarına devam ediyor. Kırıkkale şubesi olarak kendi yaptığı çalışmalarla birlikte İçişleri Bakanlığının talimatı ile Kırıkkale Valiliğinin organize ettiği Vefa sosyal destek programı kapsamında Vefa destek gurubunda bulunan Türk Kızılay Kırıkkale Şubemiz Valilik görevlileri ile birlikte erzak ve konserve dağıtımına devam ediyor.

YAŞLILARIMIZA GIDA YARDIMI

'' Tüm dünyaya ve ülkemize yayılan bu virüs yüzünden evlerinden çıkamayan yaşlılarımızın yardımına Kızılay Kırıkkale Şubesi tüm Türkiye de olduğu gibi İçişleri Bakanlığının talimatı ile Kırıkkale Valiliğinin organize ettiği Vefa sosyal destek programı kapsamında Vefa destek gurubunda bulunan Türk Kızılay Kırıkkale Şubemiz Valilik görevlileri ile birlikte erzak ve konserve dağıtımına virüsün etkisi geçene kadar devam edeceğiz. ''

KÖMÜR VE EŞYA YARDIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yine Kırıkkale'mizde yaşayan ve mağdur olan ailelerimiz yardımlarına devam ediyoruz. Babadan yetim hayatı hep çile ile geçmiş. Yıllar önce sakatlandığı için çalışmadığından intihar düşünürken tedavi ettirdiğimiz tam hayata tutunurken ters giden işlerle cinayet işleyip hapse düşen, Hapisten çıkınca artık kendisini ne evlâtları ne hanımı kabul etmeyip dışarda kalan bir mazluma yardım ettik.

Kaynak: Bültenler