İnsanlar evlerinde kalmayı tercih etti, sahiller boş kaldı İnsanlar evlerinde kalmayı tercih etti, sahiller boş kaldı Bodrum'da 170 bin nüfus 300 bine çıktı -Günlük 12 bin aracın girdiği ilçeye şimdilerde sadece 2 bin araç giriş yapıyor Koronavirüs (kovid-19) nedeniyle alınan önlemlere en çok uyan ilçelerden biri de Bodrum oldu.

İnsanlar evlerinde kalmayı tercih etti, sahiller boş kaldı

Bodrum'da 170 bin nüfus 300 bine çıktı

-Günlük 12 bin aracın girdiği ilçeye şimdilerde sadece 2 bin araç giriş yapıyor

MUĞLA - Koronavirüs (kovid-19) nedeniyle alınan önlemlere en çok uyan ilçelerden biri de Bodrum oldu. Turizmin gözbebeği ilçede sahiller sokaklar boşaldı, insanlar evlerinde kalmayı tercih ediyor. 170 binlik nüfusu olan ilçenin nüfusu 300 bine ulaştı. Günlük 12 bin aracın girdiği ilçeye şimdilerde sadece 2 bin araç giriş yapıyor.

Koronavirüsü (Kovid-19) karşı alınan önlemlere en çok uyan ilçelerden biri de Bodrum oldu. Sahillerde 15 gündür süren sessizlik devam ediyor. İnsanlar sokağa çıkmıyor, birçok dükkan kepenk kapatırken vatandaşlar ise evde kalmayı tercih ediyor. Dünyaca ünlü Kumbahçe sahili ise sessizliğe gömüldü. Bodrum'un tüm sahillere sokak hayvanlarına kaldı. Havanın güzel olmasına rağmen insanlar sahillere gitmek yerine evde kalmayı tercih ediyor. Kapatılan Restoran, Bar, Berber, kuaför ve konfeksiyon mağazalarının yanı farklı sektörlerde olan işletmelerinde kepek kapatarak Korona virüsüne (kovid-19) önlemlerini aldı. Binlerce turisttin uğradığı sahiller ise şimdilerde bom boş kaldı. Bodrum sokaklarında çok az sayıda insanın dışarıda olduğu görüldü. Polis ekipleri ise sahil şeritlerinden biran olsun ayrılmıyor.

12 binden 2 bine kadar düştü

Koronavirüs (kovid-19) salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından yazlıkçılar Bodrum'a akın etmeye başlamıştı. Mart ayında günlük 12 bin aracın girdiği ve ortalama 2 bin tatilcinin geldiği ilçeye giriş çıkışların kapanmasının ardından günlük araç sayısı Nisan ayının ilk haftasından 2 bin araca kadar düştü. Giriş yapan araçların ise ticari faaliyetli olduğu öğrenildi. Gelen yazlıkçı sayısı ise sıfır olarak görülüyor. 170 bin nüfuslu ilçeye gelen yazlıkçılarla birlikte nüfus 300 bine çıktı.

Kaynak: İHA