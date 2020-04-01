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Çin Halk Cumhuriyeti, Hayrabolu, Tekirdağ

İnsanlar eve çekildi, atlar sokağa indi

İnsanlar eve çekildi, atlar sokağa indi Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde korona virüs nedeniyle meydanları boş bulan atlar sokakta başıboş gezerek, buldukları yeşillik alanda otlanmaya çalıştı.

01.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:50
İnsanlar eve çekildi, atlar sokağa indi

İnsanlar eve çekildi, atlar sokağa indi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde korona virüs nedeniyle meydanları boş bulan atlar sokakta başıboş gezerek, buldukları yeşillik alanda otlanmaya çalıştı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılan Korona Virüs ve havaların soğuk olması nedeniyle Tekirdağ'da ve ilçelerinde sokaklar büyük oranda boşaldı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Sokakların boş ve sakin olduğunu fırsat bilen bir grup at meydanlara indi. Meydandaki yeşillik alanda bir süre otlanan atlar çevreden geçen vatandaşlar tarafından da saniye saniye görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde sokakların sakin olması nedeniyle atların rahat rahat hareket edip dolaştığı gözlendi. Daha sonra haber verilmesi üzerine meydana gelen zabıta ekipleri herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için atları olduğu yerden kovmaya çalıştı.

İnsanlar eve çekildi, atlar sokağa indi

Kaynak: İHA

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İnsanlar eve çekildi, atlar sokağa indi
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