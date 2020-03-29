İnsanlar evde kalsın diye evlere kitap servisine başladı İnsanlar evde kalsın diye evlere kitap servisine başladı Terzi dükkanındaki kütüphanesini evde kalanlara servis yapıyor Düzce'de yıllardır terzilik yapan ve kitaplar yazan Özcan Yetgin isimli esnaf, iş yerinin bir bölümünde yaptığı kütüphanesindeki kitapları korona virüs salgını nedeniyle...

İnsanlar evde kalsın diye evlere kitap servisine başladı

Terzi dükkanındaki kütüphanesini evde kalanlara servis yapıyor

DÜZCE - Düzce'de yıllardır terzilik yapan ve kitaplar yazan Özcan Yetgin isimli esnaf, iş yerinin bir bölümünde yaptığı kütüphanesindeki kitapları korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara servis yapıyor. Özcan Yetgin, whatsapp üzerinden aldığı kitap isteklerini evlere servis yapıyor.

Sağlık Bakanlığı ve STK'lar tarafından vatandaşlara korona virüs(Covid19) salgını nedeniyle evlerinde kalarak kendi izolasyonlarını sağlamaları çağrıları yapılırken, çağrıya uyan vatandaşlar ise evlerine kapandı. Düzce'de terzilik yapan, yazdığı birçok kitabı bulunan ve iş yerinin bir bölümünü kütüphaneye çeviren Özcan Yetgin, virüs salgını öncesi yoğunluk yaşadığı iş yerine korona virüs salgını nedeniyle insanların gelmemesi üzerine proje geliştirdi. İş yerine salgın öncesi gelen kitap tutkunlarına evlerinde de hizmet vermeyi düşünen Özcan Yetgin, whatsapp üzerinden aldığı kitap siparişlerini kapıya kadar götürerek yerine getiriyor.

Özcan Yetgin, insanların evde kaldığı süreçte en iyi aktivitelerden birisinin kitap okumak olduğuna belirterek, "Korona virüs salgını öncesi insanlarımız buraya gelip kitaplarını okuyabiliyorlardı. Öğrencilerimiz geçerken buraya geliyorlardı. Biz burada kitapları ücretsiz okuma imkanı sağlıyoruz, evlerine götürmeleri için emanet verebiliyoruz. Aynı zamanda kitap bağışı da kabul ediyoruz. Şu anda korona virüsten dolayı insanlar sokağa çıkamıyorlar. Çıkamadıkları için evde yapılacak en güzel olay kitap okumak. İsteyenler bize ulaşıp, kitap isteyebilirler, kitap önerisinde bulunabiliriz. Kitapların kısa tanıtımlarını yapabiliyoruz. Evimizde kalalım, kitap okuyalım, bilgilenelim. İnsanlarımızın evde kalması lazım. Çünkü virüs temas yoluyla daha çok bulaşıyor. Ne kadar az temas olursa o kadar az yayılır. İnşallah bir an önce biter ve eski cıvıl cıvıl günlerimize ulaşırız" dedi.

Kaynak: İHA