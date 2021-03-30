İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ayağına gitti
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İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ayağına gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ayağına gitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde salı pazarına gelen vatandaşlar, pazarın girişinde konuşlanan ve üzerinde hazır mezar bulunan kamyoneti görünce şaşkınlık yaşıyor.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde salı pazarına gelen vatandaşlar, pazarın girişinde konuşlanan ve üzerinde hazır mezar bulunan kamyoneti görünce şaşkınlık yaşıyor. Korona virüsten dolayı vatandaşın ayağına mezar götürdüklerini söyleyen mezar imalathanesi temsilcisi Ali Serter, "Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlanıyor. Bu durumu dikkate alarak hizmetlerimizi vatandaşımızın ayağına getirelim istedik" dedi.

Merkezi Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan mezar imalathanesi, yapmış olduğu mezarları korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşın ayağına götürüyor. Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde kurulan salı pazarına giden vatandaşlar, pazar girişinde seyyar mezar satıcısını görünce şaşkınlık yaşıyor. Manavgat'ta ilk kez seyyar olarak hazır mezar satışı yapıldığını gören bazı vatandaşlar, sırf meraklarını gidermek amacıyla satıcıyla sohbet ediyor.

Antalya Döşemealtı'nda bir mezar imalathanesinin temsilciliğini yaptığını belirten Ali Serter, "Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlanıyor. Bu durumu dikkate alarak hizmetlerimizi vatandaşımızın ayağına getirelim istedik. Daha önce Antalya'nın batı ilçelerine gitmiştik. Doğu ilçelerine ve Manavgat'a ilk kez geldik. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Sipariş aldığımızda 10 gün içerisinde yazısı da yazılarak mezarı getirip monte ediyoruz" diye konuştu.

"Ölümlerinin üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekiyor"

Satışlarına korona virüsün yansıyıp yansımadığını sorusunu cevaplandıran Serter, "Şu an için satışlarımızda bir değişiklik yok. Korona virüsten ölenlerin yansıması için ölümlerinin üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekiyor. Bizim insanımız mezar yaptırmak için mezarın toprağının iyice oturması bekleniyor. İlk ölümlerin üzerinden 1 yıla yakın zaman geçti. Bugünlerde mezar satışlarında bir artış bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ayağına gitti
İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ayağına gitti
İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ayağına gitti
İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ayağına gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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