İnsanlar dünyanın tropikal yağmur ormanı örtüsünün üçte ikisine zarar verdi
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İnsanlar dünyanın tropikal yağmur ormanı örtüsünün üçte ikisine zarar verdi

08.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:12
İnsanlar dünyanın tropikal yağmur ormanı örtüsünün üçte ikisine zarar verdi

Norveç Yağmur Ormanları Vakfı'nın araştırması, insanların, iklim değişikliğine karşı önemli bir doğal tampon olan doğal tropikal yağmur ormanlarının yaklaşık üçte ikisine zarar verdiğini veya yok ettiğini ortaya koydu.

Norveç Yağmur Ormanları Vakfı'nın araştırması, insanların, iklim değişikliğine karşı önemli bir doğal tampon olan doğal tropikal yağmur ormanlarının yaklaşık üçte ikisine zarar verdiğini veya yok ettiğini ortaya koydu.

Vakfın araştırmasında, ağaç kesimi ve arazi dönüştürme çalışmaları yüzünden, dünya tropikal yağmur ormanlarının yüzde 34'ünün yok olduğu hesaplandı.

Söz konusu ormanların yüzde 30'unun da insanlar tarafından zarar verilerek yangına ve gelecekteki yıkıma karşı daha savunmasız hale getirildiği kaydedilen araştırmada, yıkımın yarısından fazlasının ise Güney Amerika'daki Amazon ve sınırındaki yağmur ormanlarında gerçekleştiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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