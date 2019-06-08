İnsanın dayanıklılık sınırı bulundu: Kadınlar hamilelikte zirveyi zorluyor
Bilim insanları sıradan bir insanın sürdürülebilir fiziksel dayanıklılık sınırını buldu. Duke Üniversitesi tarafından yapılan ve Science Advances'da yayınlanan araştırma herhangi bir kişinin günde en fazla 4 bin kalori harcamasının sürdürülebilir üst enerji sınırı olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları sıradan bir insanın sürdürülebilir fiziksel dayanıklılık sınırını buldu. Duke Üniversitesi tarafından yapılan ve Science Advances'da yayınlanan araştırma herhangi bir kişinin günde en fazla 4 bin kalori harcamasının sürdürülebilir üst enerji sınırı olduğunu ortaya koydu.
Araştırmada bir kişinin günde en fazla dinlenme metabolizma hızının iki buçuk katına çıkabileceğini ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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