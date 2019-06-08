İnsanın dayanıklılık sınırı bulundu: Kadınlar hamilelikte zirveyi zorluyor

Bilim insanları sıradan bir insanın sürdürülebilir fiziksel dayanıklılık sınırını buldu. Duke Üniversitesi tarafından yapılan ve Science Advances'da yayınlanan araştırma herhangi bir kişinin günde en fazla 4 bin kalori harcamasının sürdürülebilir üst enerji sınırı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada bir kişinin günde en fazla dinlenme metabolizma hızının iki buçuk katına çıkabileceğini ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle