İnsanımızın Refahını Yükseltecek Adımları Atmaya Devam Edeceğiz"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti'nin sırası geldikçe ve imkanlar genişledikçe, insanların refah seviyesini yükseltecek adımları attığını ve atmaya devam edeceğini kaydetti.

Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak emekli kesimin sabırsızlıkla beklediği adımı attıklarını, artık Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye verileceğini hatırlattı.

Emeklilerin artık maddi kaygılardan uzak bayram kutlayacağını dile getiren Tin, şunları ifade etti:

"Hükümetimiz iktidara geldiği günden bugüne sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda devrim niteliğinde adımlar atarak, gönüllere dokunmuştur. İktidarımız, her şeyin ve bütün ihtiyaçların farkındadır. Ne var ki bunları karşılamak kaynak meselesidir. AK Parti sırası geldikçe ve imkanlar genişledikçe, insanımızın refah seviyesini yükseltecek adımları atmıştır ve atmaya devam etmektedir. AK Partimizin ülkemizi 16 yılda getirdiği nokta herkesin malumudur. Biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bu da AK Parti'nin gerçek anlamda milletin beklentilerini karşılayan politikalarının uygulanmasıyla mümkün olacaktır. 24 Haziran'dan sonra insanımız, yeni yeni güzellikler ve müjdelerle tanışacaktır."