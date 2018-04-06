İnsani Yardım Malzemeleri Suriye'ye Gönderildi

Deniz Feneri Derneği Kilis Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi.

Deniz Feneri Derneği Kilis Şubesi Başkanı Ahmet Kın,Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bulunduğu bölgeye gönderdiklerini ifade ederek, "Suriye'ye 7 tır insani yardım gönderiyoruz. Tırların içerisinde bin 100 koli temizlik malzemesi ile gıda ve ihtiyaç malzemeleri var. Ayrıca 59 ton patates bulunuyor. 7 tırımız bugün itibariyle Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye mağdur ve mazlumları gönderiyoruz" dedi - KİLİS