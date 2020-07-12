İnsani yardım kuruluşları: Suriye'ye yardımların tek kapıdan yapılması milyonlarca kişiyi riske... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına taşınan yardımların tek kapıdan sürmesini öngören kararı onayladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına insani yardımın tek kapıdan taşınmasını öngören kararı onaylarken, insani yardım kuruluşları tek kapının yeterli olmayabileceği ve bölgedeki durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısı yaptı.

Suriye'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları yayımladıkları ortak açıklamayla, gıda ve ilaç yardımı bekleyen 1,3 milyon kişiye malzemelerin ulaştırılmasının zorlaşacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısında hayati önem taşıyan sınır geçişi kapatılmasıyla artık BM'nin sınırdan geçirerek taşıdığı gıda ve ilaçlara ihtiyaç duyan 1,3 milyon kişiye bunların ulaştırılması artık daha zor olacak. Bu kişilerden birçoğuna ihtiyaç duydukları yardımlar ulaştırılamayacak. Bunun sonucunda da yaşamını kaybedenler olacak. Çekilen çileler daha da artacak" denildi.

Açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde yeni tip koronavirüsün yol açtığı ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği hatırlatıldı.

Yardım kuruluşları, "Ciddi anlamda zayıflamış bir sağlık altyapısına sahip İdlib'de ilk Covid-10 vakasının tespit edilmesinin ardından bu, ağır bir darbe daha oldu" dedi.

İnsan Hakları için Hekimler Örgütü de ayrı bir açıklama yaparak, karardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Örgüt, bu kararın "gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı duyan 100 binlerce yerinden edilmiş Suriyeli'ye doğrudan erişim yollarını kapadığını" belirtti.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Suriye devletinin onayına gerek olmaksızın Türkiye üzerinden Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapılarından Suriye'ye doğrudan insani yardım taşınmasını öngören programın süresi 10 Temmuz'da doldu.

Rusya ve Çin, programın süresinin uzatılmasına yönelik girişimleri, bu bölgelere Suriye devletinin kontrolü altındaki kısımlardan da yardım taşınabileceği ve Türkiye üzerinden yardım götürülmesinin egemenlik ihlali olduğu gerekçesiyle veto ediyordu.

Söz konusu yardımın uzatılmasına ilişkin girişimler, kapsamı daraltılarak beşincide başarıya ulaştı. Cumartesi günü yapılan son girişimle, Rusya ve Çin tek kapı üzerinden yardım taşınmasına ilişkin BMGK kararının oylamasında çekimser kaldı. Böylece yardımların tek kapıdan sürmesi kararlaştırıldı.

Karara göre, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bab el Selame'ye yardım girişleri kapatıldı. Bu kararla, yalnızca Cilvegözü'nün karşısındaki Bab el Hava'ya yardımlar için bir yıl daha açık tutulacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, gönderilen yardımlar Bab el Selame üzerinden Halep'in kuzeyindeki 300 bin; Bab el Hava üzerinden ise İdlib'deki 2,8 milyon kişiye ulaşıyordu.

Suriye'ye insani yardımlar daha önce 4 sınır kapısı üzerinden yapılırken, Rusya geçen sene Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapılarını da yardımların girişine kapatmıştı.

Suriye devletinin onayına gerek duymaksızın Türkiye'deki iki sınır kapısından İdlib ve Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelere insani yardım ulaştırılmasını sağlayan düzenleme, 2014'ten bu yana 1 yıllığına kabul ediliyordu.