İnsani yardım çalışanları İdlib'de rejimi protesto etti

19.08.2019 15:28

Suriye Amerikan Doktorları Derneği (SAMS) Suriye sorumlusu Dr. Muhammed Kettub, Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 26 Nisan'dan bu yana merkezlerinin 17 kez hedef alındığını, Suriye genelinde toplam 55 çalışanlarının öldürüldüğünü söyledi.

SAMS, El Ele (Hand in Hand), İhsan, Şafak, Rahme gibi yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarının yanı sıra Suriye Sivil Savunmasının (Beyaz Baretliler) da aralarında olduğu örgütlerin temsilcileri, Kilis ilindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Babülhavva sınır kapısında Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle bir araya geldi.

SAMS Suriye sorumlusu Dr. Muhammed Kettub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'e saldırıların yoğunlaştığı 26 Nisan tarihinden bu yana SAMS'a ait 17 merkez hedef alındı. 2012'den bu yana ise en az 200 sağlık merkezimiz vuruldu. Şu an Suriye'de 35 sağlık tesisimiz mevcut. Bu sayı 2017'de 115 civarıydı. Humus, Doğu Guta, Dera ve İdlib' saldırılarda en az 55 şehit verdik." diye konuştu.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'de ilerlemesini protesto eden temsilcilerden SAMS çalışanı Dr. Usame Ebu İz de "Suriye'de sivillerin yanında duran, onlara yardım eden, tedavilerini yapan ve can kurtaran gönüllülerimizin destekçisiyiz. Yanlarında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sivil Savunma 269 şehit verdi"

Sivil Savunma Başkanı Raid Salih de Eylül 2016'dan bu yana merkezlerinin 153'ü Rus, 57'si rejim saldırısında olmak üzere toplam 210 kez hedef alındığını belirtti.

Salih, "İdlib'de 52, Kuneytra'da 2, Lazkiye'de 1, Halep'te 77, Hama'da 21, Humus'ta 8, Dera'da 27, Şam'da 16 ve Şam Kırsalı'nda 65 olmak üzere toplam 269 şehit verdik." dedi.

Sivil Savunma çalışanı Muhammed Ahmed de çalışmaları sırasında saldırılarda ölen insani yardım gönüllülerini anmak ve yerinden edilen sivillerle dayanışmak için toplandıklarını söyledi.

Ahmed, "Rejimin en yoğun şekilde hedef aldığı yardım kuruluşu Sivil Savunmadır çünkü biz rejimin ve Rusya'nın katliamlarının ilk tanığıyız." ifadesini kullandı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın desteğiyle Kurban Bayramı boyunca İdlib'in güneyinde ilerlemeyi sürdürmüş ve Han Şeyhun ilçesine yaklaşmıştı. Bu sürede 124 bin civarı sivil yerinden edilerek Suriye-Türkiye sınırına göç etmişti.

Kaynak: AA