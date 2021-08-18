"İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Ali ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Ali ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik de ediyoruz. Etiyopya makamlarının da bu süreçte şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının başında Addis Ababa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Etiyopya vatandaşları nedeniyle taziyelerini sundu.

2021 yılında Etiyopya ile diplomatik ilişkilerin 125. yılının kutlandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin temelinin bundan 125 sene önce 1896 yılında Sultan 2. Abdülhamid ve Habeşistan İmparatoru 2. Menelik devirlerinden atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilere yeni bir ivme kazandırdıklarını, görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını, ekonomik ve ticari ilişkileri gözden geçirdiklerini ifade etti.

"ŞİRKETLERİMİZ YAKLAŞIK 10 BİN ETİYOPYA VATANDAŞINA İŞ İMKANI SUNUYOR"

Etiyopya ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak için atmaları gereken adımları değerlendirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2, 5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Etiyopya, bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam ve iş imkanı sunuyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik de ediyoruz. Etiyopya makamlarının da bu süreçte şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da müşterek mazilerinin ve dostluklarının nişanesi olan birçok ata yadigarı eserin mevcut olduğunu dile getirdi.

Osmanlı İmparatorluğunun 1910 yılında faaliyete geçirdiği Harar'da başkonsolosu binasının TİKA tarafından restore edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binayı Türkiye Maarif Vakfı'nın idaresi altında geçtiğimiz mayıs ayında Harar Türk Kültür Merkezi olarak hizmete açtıklarını söyledi.

"ETİYOPYA'NIN BARIŞI, HUZURU VE BÜTÜNLÜĞÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"

Bugünkü görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bildiğiniz üzere Etiyopya hassas bir süreçten geçmektedir. Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldık. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını, bölgedeki huzur ve istikrar ortamının korunmasına büyük önem atfediyoruz. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluktan tüm bölge ülkeleri etkilenecektir. Her ikisi de dostumuz Sudan ve Etiyopya arasındaki Faşaga bölgesinde yaşanan gerginlik de gündemimizde yer aldı. Bu meseleyi geçtiğimiz hafta Ankara'da misafir ettiğim Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Burhan ile de görüşmüştük. İhtilafın iki ülke arasında diyalog ve iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını gönülden temenni ettiğimi ifade ettim. Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakana bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek dolayısıyla sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor, görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

ETİYOPYA BAŞBAKANI ALİ: "TÜRKİYE, KÜRESEL İLİŞKİLERE ŞEKİL VEREN BİR ÜLKE"

Törenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Etiyopya Başbakanı Ali, Etiyopya ve Türkiye'nin zengin kültürü ve tarihi olan iki zengin medeniyet olduğunu ve iki ülkenin temellerinin 16. yüzyıla dayandığını söyledi.

İki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarının bütün sınavları geçtiğini ve ilişkilerin sağlam bir temele oturduğunu anlatan Ahmed, "Bu ilişki karşılıklı saygı ve güvene dayalıdır. Aynı zamanda ortak kalkınma ve gelişme için iş birliği anlamına gelmektedir. Etiyopya, Türkiye ile dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor. Türkiye'nin bu çerçevede TİKA (Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı Başkanlığı) vasıtasıyla Addis Ababa'daki gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu ofis Afrika'da açılan ilk TİKA ofisiydi. Türkiye stratejik konumu ve aynı zamanda Asya ile Avrupa arasında bir köprü olması nedeniyle uluslararası alanda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke, tarihi boyunca da böyle olmuş bir ülkedir" diye konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile Etiyopya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Redwan Hussein arasında imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması'nı Bakan Akar ile Etiyopya Savunma Bakanı Yadeta imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'na Akar ile Yadeta imza attı.

Kaynak: Habermetre