İnsani Gelişme Zirvesi'nde Yenimahalle'ye Plaket

Yenimahalle'nin, "İnsani Gelişme Endeksi" raporuna göre 186 belediye içerisinde "Çok Yüksek İnsani Gelişme" grubunda 12'nci sırada yer aldığı bildirildi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamada, İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler bazında bu yıl ikincisini hazırladığı "İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2017" raporunun sonuçlarını açıkladığı belirtildi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden Prof. Dr. Murat Şeker koordinasyonunda, büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile en yüksek nüfusa sahip 186 ilçede yapılan araştırmaya göre Yenimahalle'nin geçen yıla oranla yükseldiği kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"İlçelerin insani gelişme düzeyine göre yeşil, mavi, sarı ve kırmızı bölge olarak 4 ana grupta toplandığı çalışmada, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı gibi objektif göstergeler içeren 65 kritere göre yapılan sıralamada Yenimahalle, 30 ilçenin bulunduğu 'Yeşil Bölge' olarak adlandırılan 'Çok Yüksek İnsani Gelişme' grubunda 12'nci sırada yer aldı."

İnsani Gelişme Zirvesi'ne katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın plaketini İNGEV Başkanı Vural Çakır'dan aldığı bildirilen açıklamada, Çakır'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Yeşil ve mavi bölgede yer alan ilçelerde kolay kolay belediye başkanı değişmez. Yenimahalleli vatandaşların sadece modern fiziki şartlarda, altyapı sorunu kalmamış bir ilçede yaşamasının yanı sıra onların sosyo-kültürel, eğitim ve sağlık hizmetlerine de ulaşmalarını sağlamak için çaba harcıyoruz. İnsan odaklı pek çok proje ürettik. Hizmet üretirken vatandaş memnuniyetini ön planda tuttuk. Yaptıklarımızın karşılığını bu şekilde alıyor olmak bizi mutlu ediyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."