İnsani Diplomasi ve Barış İnşası Atölyesi başvuruları başladı

27.08.2019 13:38

Türk Kızılay ve İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Merkezi iş birliğinde düzenlenecek "İnsani Diplomasi ve Barış İnşası" temalı atölye çalışmasına başvurular başladı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, savaşlar, afetler, siyasal krizler ve bu bunların yol açtığı problemlerin giderilmesine yönelik geliştirilen insani yardım çalışmalarının, toplumların ekonomik, kültürel, siyasal yapıları ve bireylerin hayatları, tercihleri üzerinde önemli etkileri olan çok boyutlu, çok aktörlü süreçleri oluşturduğu ifade edildi.

Bu kapsamda Türk Kızılay ve İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Merkezi iş birliğinde düzenlenecek "İnsani Diplomasi ve Barış İnşası" temalı atölye çalışması ile katılımcıların bu farklı çalışmalar hakkında fikir sahibi olmasının, insani diplomasi konusuna sahadaki gerçekliklerden hareketle ve bilimsel ilkelere dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmalara ve insani yardım alanında faaliyet gösteren kurumlara vakıf olmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atölye çalışmaları kapsamında, alandaki temel eserlere dair okuma programı, seminerler, saha çalışmaları ve kurum ziyaretleri gerçekleştirilecek. Ayrıca insani yardımlar konusunda akademik çalışma veya mesleki kariyer düşüncesi olan üniversite öğrencilerinin de konu hakkındaki farkındalığının yükseltilmesi hedefleniyor. Başvurular 15 Eylül'e kadar Türk Kızılay'ın internet sitesinden yapılacaktır. Atölye lisansüstü öğrencilere açıktır.

Atölye katılımcılarının akademik düzeyde İngilizceye vakıf olması beklenmektedir.

Atölye çalışmaları Ekim-Aralık 2019 tarihlerinde, her cumartesi günü, İstanbul'da, İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Kampüsünde, 13.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecektir.

Atölye çalışmaları ücretsiz olup katılımcılara konaklama ve ulaşım desteği sağlanmayacaktır. Başvuru sahiplerinin katılım durumları 25 Eylül'de e-posta aracılığıyla bildirilecektir."

Kaynak: AA