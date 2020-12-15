İnsani Değerler Platformu'ndan Kızılay'a destek
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İnsani Değerler Platformu'ndan Kızılay'a destek

15.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:53
İnsani Değerler Platformu'ndan Kızılay'a destek

Çorum'da kan stoklarının kırmızı alarm vermesi üzerine Kızılay'ın yaptığı bağış çağrısına İnsani Değerler Platformu üyeleri destek verdi.

Çorum'da kan stoklarının kırmızı alarm vermesi üzerine Kızılay'ın yaptığı bağış çağrısına İnsani Değerler Platformu üyeleri destek verdi.

İnsani Değerler Platformu'na bağlı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri kan bağışında bulundu. Kadeş Barış ve kardeşlik Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyası öncesi bir açıklama yapan Kızılay Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, İnsani Değerler Platformu üyeleri yapacakları kan bağışlarıyla insanlığa büyük bir katkı sunduğunu söyledi.

Özellikle kış aylarında ve korona virüs nedeniyle kan bağışlarında büyük bir azalmanın söz konusu olduğuna vurgu yapan Kılıç, "Günlük ortalama 50 veya 60 ünite kan bağışı olurken bugünlerde bağış sayısı 15-20 ünitede kalıyor. İnsani Değerler Platformu'nun "15 dakikanı ayır ve bir hayat kurtar", "Kan ver 3 insana can ver" kampanyasını önemiyoruz. Kampanyanın düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese Kızılay olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

İnsani Değerler Platformu Başkanı Ayhan Boyraz ise, pandemi sürecinin tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilediğine dikkat çekerek, bu süreçte kan stoklarında büyük sorunlar yaşandığına vurgu yaptı.

Sivil toplum kuruluşları olarak her alanda, her platformda var olduklarını göstermek zorunda olduklarını dile getiren Boyraz, "Birlikte hareket ederek ülkemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aynı sorumluluğu aynı aktiviteyi Kızılay kan bağışında yapmak istedik. Kızılay ile birlikte ortak bir çalışma yaparak 15 dakikamızı ayırıp burada sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen görevi yerine getirerek kan vermeye davet ettik. Burada bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" - ÇORUM

İnsani Değerler Platformu'ndan Kızılay'a destek
İnsani Değerler Platformu'ndan Kızılay'a destek
İnsani Değerler Platformu'ndan Kızılay'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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