İnsana Dokunan Zor ve Hassas Konular Hizmet Alanlarımız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geniş bir yelpazede çalıştıklarını belirterek, "Her konuda hizmet sunmaya çalışıyoruz. Engellilere, yaşlılara, gençlere, kadınlara, dolayısıyla insana dokunan zor ve hassas konular hizmet alanlarımız." dedi.

Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da Vali İzzettin Küçük'ü ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Bakan Selçuk, kütükte İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'ne kayıtlı olduğunu söyledi.

Selçuk, Bursa'nın köklü geçmişe sahip olduğunu anlatarak, "Bursa'da bulunmaktan çok memnunum. Bakanlık olarak geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Her konuda hizmet sunmaya çalışıyoruz. Engellilere, yaşlılara, gençlere, kadınlara, dolayısıyla insana dokunan zor ve hassas konular hizmet alanlarımız. Bu anlamda sizlerin bize destek vermeniz çok önemli." ifadesini kullandı.

Bugün Bursa'da kadın konuk evlerini ziyaret ettiğini, yarın da çeşitli programlara katılacağını dile getiren Selçuk, "İnşallah ilerleyen zamanlarda Bursa'da daha farklı programlarımız olacak. İlerleyen vakitlerde de beraber olacağız." diye konuştu.

Vali Küçük, günün anısına Bakan Selçuk'a İznik çinisi ve ipek şal hediye etti.

Ziyarette, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da yer aldı.