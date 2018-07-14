"İnsan Yüzlü Şehir ve Şehir Parkı Projesi" için Esenler Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 5. birleşiminde oy çokluğu ile kabul edilen proje, Milli Savunma Bakanlığı'ndan Esenler Belediyesi'ne devredilen 8,7 milyon metrekarelik askeri alanda uygulanacak.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, projeyle, bölgede geleneksel mimari ile modern, yeni bir şehir kurulacağını söyledi.

Alanın yaklaşık yüzde 50'sinin imara açılacağını, bu alanın da maksimum yüzde 40'ında yapılaşma olacağını belirten Göksu, şöyle konuştu:

"Esenler'de yapı ömrünü tamamlayan ve imar kısıtlılığı sebebiyle (mülkiyet sorunu bulunan parseller, sosyal donatı alanlarında, okul, cami, park, kültür merkezi, otopark gibi kalanlar dahil) yenilenemeyen toplam 40-50 bin konut transfer edilecek. Bunların yerlerine kesinlikle konut yapılmayacak. Boşaltılan yerler, donatının ruhuna uygun olarak kullanılacak. Bu projemiz ile Esenler'deki sosyal ve kültürel tesis alanlarımız 5 kat, eğitim tesisi alanlarımız 10 kat, sağlık tesisi alanlarımız ise tam 35 kat artacak. Esenler tamamen kabuk değiştirmiş ve yeni bir kimliğe bürünmüş olacak."

"İlçeye 2,5 milyon metrekarelik park"

Göksu, proje kapsamında 2,5 milyon metrekarelik alana şehir parkı yapılacağını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, KİPTAŞ ve belediyelerinin müştereken gerçekleştireceği Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde kendilerine destek verenlere teşekkür eden Göksu, şöyle devam etti:

"Bize destek veren Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'a, ilgili tüm bakanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal'a, Büyükşehir Belediyemizin değerli meclis üyelerine ve projede emeği geçen herkese Esenler halkı adına teşekkür ediyorum. Proje alanında 2,5 milyon metrekare şehir parkı yapılacak.

Çevre ilçelerdekilerle yaklaşık 3,5 milyon nüfusun yürüme mesafesinde ulaşabileceği şehir parkı, kentsel dönüşüm alanında üretilen dünyanın en büyüğü olacak. Şehir parkı içinde çeşitli müzeler, sportif alanlar, bisiklet ve yürüyüş alanları, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi, seyir terası ve daha pek çok donatı yer alacak. Dünyanın en büyük sanat eserleri müzesini yapacağız. Bu projeyi hükümetimizin desteği ile yapacağız. Sanat eserleri müzesi hükümetimizin eylem planına da girdi. Şu anda depolarda bekleyen tarihi sanat eserlerimizi burada sergileme imkanı bulacağız. Müzemizi her yıl yaklaşık 10 milyon turistin ziyaret etmesini bekliyoruz. Parkımızda ülkemizin iklim örtüsü ve kültürünü yansıtan mini bir Türkiye haritası da olacak. Bu şehir parkı, dünyadaki örnekleri ile yarışacak. Şu anda Esenler'in 335 bin metrekare olan park ve yeşil alanı 6,8 milyon metrekareye çıkacak. Yani yaklaşık 20 kat artacak."

"Örnek bir şehir olacak"

Dünyaya örnek bir şehir kuracaklarını belirten Tevfik Göksu, şunları kaydetti:

"Bugün insanımız modernleşme ile yalnızlaştı. Kalabalık yığınlar arasında kendini yalnız hisseden birçok insan var. İnsanlarımızın bu yalnızlığını giderici geleneksel şehir anlayışı ile bir şehir üreteceğiz. Dikkat edeceğimiz bir diğer unsur ise buranın toprağa yakın bir şehir olması. İnsanlar fıtratı gereği toprağa yakın olmak ister. Topraktan gelen ve yine toprağa dönecek olan insanı, toprak kendisine çeker. Bu insanın elinde olan bir şey değildir. Dolaysıyla bu şehir toprağa yakın bir şehir olacak. Bu şehirde bilgi teknolojilerinin tüm imkanlarından insanlar azami ölçüde yararlanabilecek. Yani bu şehir aynı zamanda akıllı şehir olacak. Bir diğer olmazsa olmazımız ise bu şehir içinde yaşayanlara bir maliyet üretmeyecek. Kısacası, yeni kuracağımız şehir, uluslararası standartlarda ideal şehrin bütün özelliklerini taşıyacak."