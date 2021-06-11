İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Güncel

İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı Denizli'de arıyı öldürürken insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle bulunan köşeli yengeç örümceği, görenleri hayrete düşürüyor.

İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de arıyı öldürürken insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle bulunan köşeli yengeç örümceği, görenleri hayrete düşürüyor. Arıları ve büyük sinekleri yiyerek beslenen örümcek, şuana kadar Türkiye'de 7'nci kez görüldü.

İlk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer tarafından Thomisus Onustus adıyla tanımlan halk arasında da "İnsan yüzlü örümcek" olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde pazarlama işinde çalışan Burak Deniz Tutkun tarafından hayvanları beslerken bulundu. Arıyı öldürürken örümceği bulan Burak Deniz Tutkun, örümceğe yakından baktığında insan yüzüne benzediğini görerek hayrete düştü. Gördüğü örümceğe inanamayan Tutkun kavanoza koyarak arkadaşlarına gösterdi. Araştırmalara başlayan Tutkun, örümceğin Türkiye'de sadece 6 kez görüldüğünü ve kendi bulduğunun ise 7'ncisi olduğunu öğrendi. Üzerinde bulunduğu çiçeğin rengine bürünerek yırtıcılardan korunan insan yüzlü örümceği arı ve büyük sineklerle besleyip gözü gibi bakmaya başlayan Tutkun, ardından örümceği doğal yaşam alanına bıraktı.

"Kimisi sahte olduğunu söylüyor"

İnsan yüzüne benzediğini görünce ilk başta inanmayıp arkadaşlarına gösteren Tutkun, "İşyerimde dolaşırken hayvanlara yem veriyordum. Dalın üzerinde arının can çekiştiğini gördüm ve baktım üzerinde insan yüzlü örümcek vardı. Tuttum ve ofise arkadaşların yanına götürdüm. Arkadaşlara gösterdim ve insan yüzlü olduğunu iyice fark ettik. Kaçmasın diye kavanoza koyarak araştırmalar yaptık. Türkiye'de 6 tane olduğu ortaya çıktı ve et, maydanoz, arı ile besleniyormuş. Endemik bir tür sanırım. Sonra tatbikide sosyal medya ya atınca bazı arkadaşlar ulaştı. Bizde araştırmasını yaparak Türkiye'de 7'ncisinin bizde olduğunu gördük. Örümceği bulunca arkadaşa götürdüm ve oda çok şaşırdı. Herkes şaşırıyor, arayıp soruyorlar ve kimisi sahte olduğunu söylüyor. Örümceği sonrasın doğal ortamına salacağım. Çünkü biz ne kadar besleyebiliriz? Besleyemeyiz. Doğasında üreyerek çoğalsın, bunun tabi ki de çifti vardır" dedi.

İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı
İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı
İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı
İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.
NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.
İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı
İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mehmet Muş Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Fahriye Evcen Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 22:36:55. #1.13#

title