İnsan ve sokak hayvanlarına adanan bir ömür MUĞLA'da saniyelerin önemli olduğu yangın, doğal afet ve kaza gibi olaylara yetişmeye çalışan 112 Acil Servis'te görevli ambulans şoförü Edip Demirel (41), boş zamanlarında kendini sokak hayvanlarına adadı.

MUĞLA'da saniyelerin önemli olduğu yangın, doğal afet ve kaza gibi olaylara yetişmeye çalışan 112 Acil Servis'te görevli ambulans şoförü Edip Demirel (41), boş zamanlarında kendini sokak hayvanlarına adadı. Hazırladığı yemeklerle kedi ve köpekleri besleyen Demirel, kuşların su ihtiyacı için ise istasyonun çitlerine bidonlar astı.

Göktepe Mahallesi'ndeki 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü, evli ve 2 çocuk babası Edip Demirel, davranışıyla takdir topluyor. Demirel, ilk olarak karnı acıkınca istasyon bahçesine gelen 2 kedi ile 1 köpeği beslemeye başladı. Kedilerin sayısı bir anda 12'ye, köpeklerin sayısı ise 3'e ulaştı. İnsan yaşamı için saniyelerle yarışan Demirel, sokak hayvanları için duyarsız kalmadı. Demirel, vaka ihbarı olmadığı zamanlarda pilav, makarna, köfte, tavuk çorbası pişirip, hayvanları elleriyle besliyor. Edip Demirel, kuşların da su ihtiyacı içinde istasyon bahçesindeki çitlere su dolu 22 bidon astı.

'BİZ ONLARI, ONLAR DA BİZİ ÇOK BENİMSEDİ'Sokak hayvanları için öğle yemeğini fazla pişirdiklerini belirten Demirel, "Evde bayatlayan ekmeklerimizi de buraya getiriyoruz. Yürüyüş yaptığımız zaman köpeklerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Kadın arkadaşlarımızın koruyucuları diyebiliriz. Biz onları, onlar da bizi çok benimsedi. Hayvanı sevmeyen, insanı zaten sevmez. Bu mesajın yeterli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yazın sebze yetiştirmek için istasyon bahçesini traktörle süren Demirel, "24 saatimiz nöbette geçiyor. Domatesimizi, biberimizi ve salatalığımızı burada yetiştiriyoruz. Hem ekonomik oluyor, hem de taze taze kopartıp yiyoruz. 3-4 ay boyunca sebze ihtiyacımızı karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA