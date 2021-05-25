İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 2 bin kilometre yol yürüyecek
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İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 2 bin kilometre yol yürüyecek

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Güncel

İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 2 bin kilometre yol yürüyecek İnsanlara ve hayvanlara yönelik uygulanan haksızlıklara dikkat çekmek isteyen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, Iğdır'dan Çanakkale'ye kadar 2 bin kilometre yol yürüyecek.

İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 2 bin kilometre yol yürüyecek

IĞDIR - İnsanlara ve hayvanlara yönelik uygulanan haksızlıklara dikkat çekmek isteyen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, Iğdır'dan Çanakkale'ye kadar 2 bin kilometre yol yürüyecek.

Kars Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Yusuf Gemi, insan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için Iğdır'dan Çanakkale'ye kadar yaklaşık 2 bin kilometre yol yürüyecek. Yolculuk esnasında zaman zaman vatandaşlardan yol tarifi de alan Gemi, bugün başladığı yürüyüşünü 3 ayda tamamlamayı planlıyor.

'Yaklaşık 2 bin kilometre kadar yol yürüyeceğim'

Yürüyüşünün 3 aylık bir zaman dilimi içerisinde tamamlamayı hedeflediğini belirten Yusuf Gemi, "22 yaşındayım ve aslen Ağrı Patnos doğumluyum. Kars Sarıkamış'ta Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisiyim. Bu yürüyüşü Türkiye'nin en doğu ili olan Iğdır ilimizden en batı ili olan Çanakkale ilimize kadar yapacağım. Yaklaşık 2 bin kilometre kadar yol yürüyeceğim bu yürüyüşümü inşallah 3 aylık bir zaman dilimi içerisinde tamamlamayı planlıyorum." dedi.

'Sosyal mesaj içerikli fikirlerimi tüm dünya kamuoyuna aktarmak istiyorum'

Yapacağı yürüyüşle insan ve hayvan haklarına bir nebze olsun dikkat çekmek istediğini dile getiren Gemi, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları ve hayvan hakları ile ilgili olarak sosyal mesaj içerikli fikirlerimi tüm dünya kamuoyuna aktarmak istiyorum. İnsan hakları ile ilgili olarak din, dil, ırk ve mezhep fark etmeksizin bütün insanların eşit haklara sahip olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Hiçbir insanın hiçbir insana veya hiçbir canlının canına kastetmeye ve şiddet uygulamaya hakkının olmadığını anlatmak istiyorum bu yürüyüşle. Hayvanların da tam anlamıyla korunabilmesi için yöneticilerden yasaların tam anlamıyla uygulanmasını istiyorum. Lütfen hayvanlara bir kap su ve bir kuru ekmek dahi olsa verelim ve hayvanlara eziyet etmeyelim.

İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 2 bin kilometre yol yürüyecek
İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 2 bin kilometre yol yürüyecek
İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 2 bin kilometre yol yürüyecek
İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 2 bin kilometre yol yürüyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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