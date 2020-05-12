İnsan Vakfından Yemen'e yardım İnsan Vakfı, Yemen'de çadır, sığınak ve gıda yardımlarına devam ediyor.

İnsan Vakfı, Yemen'de çadır, sığınak ve gıda yardımlarına devam ediyor.

İnsan Vakfından yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında iç savaşın başladığı Yemen'de açlık, kıtlık ve salgın hastalıklardan kaynaklanan insani krizin devam ettiği belirtildi.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor ve 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Yemen'deki insanlık dramına sessiz kalmayan İnsan Vakfı, Türk halkından aldığı emanetlerle bölge halkına merhem olmaya devam ediyor. Yaraları sarmak, mazlumlara ve mağdurlara yardım elini uzatmak için Yemen'e yeni bir sefer daha düzenliyor. İnsan Vakfı olarak, daha önce ulaştırdığımız gıda yardım kumanyaları ile birlikte temel ihtiyaç malzemeleri olan yağ, buğday, şeker ve pirinç ve 100 aileye çadır malzemesi, sığınak malzemesi ile ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye çalışmalarımız devam ediyor."

Yemen'in Meczer, Nahm ve Jouf bölgelerindeki çatışmalardan zarar gören ailelere çadır, üç yatak, iki battaniye, iki halı, gaz tüpü, ocak ve ev malzemeleri dağıtıldığı bildirilen açıklamada, hayırseverlerin Yemen halkı için seferber olması istendi.

Kaynak: AA