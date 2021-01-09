İnsan Vakfından Lübnan'da çadır kampları yanan onlarca Suriyeli mülteci aileye yardım
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İnsan Vakfından Lübnan'da çadır kampları yanan onlarca Suriyeli mülteci aileye yardım

09.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:46
İnsan Vakfından Lübnan'da çadır kampları yanan onlarca Suriyeli mülteci aileye yardım

İnsan Vakfı, Lübnan'ın Trablusşam kentinde çadır kampları ateşe verilen Suriyeli mülteci ailelere çeşitli yardımlarda bulundu.

İnsan Vakfı, Lübnan'ın Trablusşam kentinde çadır kampları ateşe verilen Suriyeli mülteci ailelere çeşitli yardımlarda bulundu.

Türk sivil toplum kuruluşlarından İnsan Vakfı, kişisel tartışmalarının ardından 26 Aralık'ta Lübnanlı gençlerin kundaklaması sonucu kampları yanan ve şu anda bölgedeki diğer çadır kamplara sığınan onlarca aileye yatak, battaniye, yastık ve kışlık giysi dağıttı.

Ayrıca kışın çadırlarda ısınmada kullanmak üzere aile başı 20 litre mazot yardımı yapan İnsan Vakfı, acil ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını Trablusşam kentine bağlı Bihenin Belediyesi üzerinden ulaştırdı.

İnsan Vakfı yardım gönüllüsü Mustafa Enes Kılınç, yangın haberini aldıktan sonra mağdur mülteci ailelere yardım için harekete geçtiklerini belirtti.

Yatak, battaniye, kışlık kıyafet ile mazot yardımlarını bugün yaklaşık 100 mülteci aileye ulaştırdıklarını dile getiren Kılınç, mültecilere yönelik yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Mülteci kampının yakılması

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da 26 Aralık'ta bir grup Lübnanlı genç ile Suriyeli mülteciler arasında çıkan gerginlik silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Lübnanlı gençler, Suriyeli grupla girdikleri tartışmanın ardından kente bağlı Minye bölgesinde yaklaşık 80 Suriyeli mülteci ailenin yaşadığı çadır kampını, elektrikleri kestikten sonra ateşe vermişti.

Lübnan ordusu daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, kampın ateşe verilmesiyle sonuçlanan kavgaya karışan 6'sı Suriyeli olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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