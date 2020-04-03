İnsan Vakfından esnaf ve işçilere nakdi yardım kampanyası İnsan Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yerlerini kapatmak durumunda kalan esnaf ile bu nedenle mağdur olan işçilere yönelik "Yanındayız" kampanyası başlattı.

İnsan Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yerlerini kapatmak durumunda kalan esnaf ile bu nedenle mağdur olan işçilere yönelik "Yanındayız" kampanyası başlattı.

Vakıftan tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle birçok esnafın kepenk indirdiği, bazılarının da çalışma saatlerinin sınırlandığı belirtildi.

Virüsün yayılmaması için açık olan iş yerlerinde de ticaret hayatının neredeyse durma noktasına geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan Vakfı, İnsan Medeniyet Hareketi ve Girişimci İş Adamları Vakfı koronavirüs nedeniyle iş yerleri kapatılan ve bu yüzden mağdur olan işçi kardeşlerimize destek olmak için 'Yanındayız' kampanyası başlatarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. İş yerleri kapatılan vatandaşların vakfımıza yapacakları müracaatlarının ardından durum tespiti yapıldıktan sonra 1500'er liralık nakdi yardım yapılacak."

Açıklamada ayrıca vakfın gönüllü ekipleri tarafından kronik hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırıldığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA