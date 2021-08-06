İnsan Vakfı, yangından etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnsan Vakfı, yangından etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattı

İnsan Vakfı, yangından etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

İnsan Vakfı, yangından etkilenenlere destek olmak için "Kardeşlerimiz için acil yardım" adında kampanya başlattı.

İnsan Vakfı, yangından etkilenenlere destek olmak için "Kardeşlerimiz için acil yardım" adında kampanya başlattı.

Eyüpsultan'daki vakıf merkezinde düzenlenen toplantıda duyurulan kampanyaya, İnsan Vakfı öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) da destek veriyor. Kampanyaya katılan STK'lar, kendi alanında yangın bölgesindeki vatandaşlara hizmet verecek.

Kampanya kapsamında, yangın bölgelerinde evlerini kaybeden ihtiyaç sahibi ailelere destek olunması hedefleniyor.

İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumsal olaylara karşı hep duyarlı olduklarını belirterek, geçen yıl Hatay'daki benzer yangından sonra 100 bin fidan dikimi için yola çıktıklarını aktardı.

Yanan bir ağacın yerine 5 fidan dikmeyi hedeflediklerini dile getiren Aktaş, hedeflerini Hatay'da ve diğer alanlarda gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu yangınların Türkiye'de ilk defa karşılaşılan, "afet" diye nitelendirilebilecek düzeyde olduğunu ifade eden Aktaş, vakıf olarak bölgedeki yetkililerle irtibata geçtiklerini kaydetti.

Aktaş, yangınlara müdahalenin zor şartlarda yapıldığına değinerek, "Bildiğiniz sıradan orman yangını değil. O yüzden müdahale etmesi de oldukça zor bir yangın. İnsan Vakfı olarak yangın bölgelerinde, gönüllü arkadaşlarımızla söndürme çalışmalarında görev yapan arkadaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Yangın bölgeleri için başlattıkları kampanyanın ciddi anlamda katkı gerektirdiğini belirten Aktaş, şunları aktardı:

"Vakıf olarak bugün İstanbul'dan 40'a yakın gönüllü arkadaşımızı yangın bölgelerinde lojistik destek sağlamaları adına gönderdik. Bölge geniş olduğundan o bölgelere malzeme ulaştıracak ve dağıtım yapacak arkadaşlarımızı sevk

ediyoruz. Kırsal kesimde yaşayan genç nüfusumuz yok, genelde emekli, yaşlı yani kendi kendine zor yetebilen bir nüfus ile karşı karşıyayız. O yüzden onlara mutlaka bu afet gününde insanlık adına destek olmamız gerekiyor."

İnsan Vakfına bağlı diğer kuruluşlardan da kampanya için destek alacaklarına değinen Aktaş, sürecin sonunda yine fidan

dikimiyle ilgili çalışma da yapacaklarını ancak şu anda devam eden yangınların söndürülmesini ve yangından etkilenen insanların zararların giderilmesin öncelediklerini belirtti.

Aktaş, kampanya kapsamında, yüz yüze eğitimin başlayacağı öngörüsüyle bölgedeki okulları onaracaklarını, yangında zarar gören masa, sıra, tahta gibi ihtiyaçları karşılayacaklarını ve öğrencilerine kırtasiye malzemesi desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Son dakika haber | Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı
Son dakika haber | Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı
Bakanlık, yaptığı paylaşımlar nedeniyle Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakanlık, yaptığı paylaşımlar nedeniyle Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu
196 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum
196 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnsan Vakfı, yangından etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 13:27:00. #1.14#

title