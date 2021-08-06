İnsan Vakfı, yangından etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattı

İnsan Vakfı, yangından etkilenenlere destek olmak için "Kardeşlerimiz için acil yardım" adında kampanya başlattı.

İnsan Vakfı, yangından etkilenenlere destek olmak için "Kardeşlerimiz için acil yardım" adında kampanya başlattı.

Eyüpsultan'daki vakıf merkezinde düzenlenen toplantıda duyurulan kampanyaya, İnsan Vakfı öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) da destek veriyor. Kampanyaya katılan STK'lar, kendi alanında yangın bölgesindeki vatandaşlara hizmet verecek.

Kampanya kapsamında, yangın bölgelerinde evlerini kaybeden ihtiyaç sahibi ailelere destek olunması hedefleniyor.

İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumsal olaylara karşı hep duyarlı olduklarını belirterek, geçen yıl Hatay'daki benzer yangından sonra 100 bin fidan dikimi için yola çıktıklarını aktardı.

Yanan bir ağacın yerine 5 fidan dikmeyi hedeflediklerini dile getiren Aktaş, hedeflerini Hatay'da ve diğer alanlarda gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu yangınların Türkiye'de ilk defa karşılaşılan, "afet" diye nitelendirilebilecek düzeyde olduğunu ifade eden Aktaş, vakıf olarak bölgedeki yetkililerle irtibata geçtiklerini kaydetti.

Aktaş, yangınlara müdahalenin zor şartlarda yapıldığına değinerek, "Bildiğiniz sıradan orman yangını değil. O yüzden müdahale etmesi de oldukça zor bir yangın. İnsan Vakfı olarak yangın bölgelerinde, gönüllü arkadaşlarımızla söndürme çalışmalarında görev yapan arkadaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Yangın bölgeleri için başlattıkları kampanyanın ciddi anlamda katkı gerektirdiğini belirten Aktaş, şunları aktardı:

"Vakıf olarak bugün İstanbul'dan 40'a yakın gönüllü arkadaşımızı yangın bölgelerinde lojistik destek sağlamaları adına gönderdik. Bölge geniş olduğundan o bölgelere malzeme ulaştıracak ve dağıtım yapacak arkadaşlarımızı sevk

ediyoruz. Kırsal kesimde yaşayan genç nüfusumuz yok, genelde emekli, yaşlı yani kendi kendine zor yetebilen bir nüfus ile karşı karşıyayız. O yüzden onlara mutlaka bu afet gününde insanlık adına destek olmamız gerekiyor."

İnsan Vakfına bağlı diğer kuruluşlardan da kampanya için destek alacaklarına değinen Aktaş, sürecin sonunda yine fidan

dikimiyle ilgili çalışma da yapacaklarını ancak şu anda devam eden yangınların söndürülmesini ve yangından etkilenen insanların zararların giderilmesin öncelediklerini belirtti.

Aktaş, kampanya kapsamında, yüz yüze eğitimin başlayacağı öngörüsüyle bölgedeki okulları onaracaklarını, yangında zarar gören masa, sıra, tahta gibi ihtiyaçları karşılayacaklarını ve öğrencilerine kırtasiye malzemesi desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok