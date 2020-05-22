İnsan Vakfı'ndan yetim ve öksüz çocuklara bayramlık hediyesi İnsan Vakfı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yetim ve öksüz çocuklara ayakkabı ve giysi hediye etti.

İnsan Vakfı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yetim ve öksüz çocuklara ayakkabı ve giysi hediye etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Hanımlar Yardım Komisyonu ve bölge temsilcilikleri, hayırseverlerin desteğiyle alınan ayakkabı ve giysileri paketledikten sonra yetim ve öksüz çocukları evlerinde ziyaret etti.

Çocuklara bayramlıklarını hediye eden vakıf yetkilileri, onların sevincine ortak oldu.

İnsan Vakfı Hanımlar Yardım Komisyonu Başkanı Nisanur Irız, şu görüşleri dile getirdi:

"Yetimler bize Allah'ın emaneti. Onları koruyup kollamak inancımızın gereğidir. Pandemi sebebiyle yaşadığımız zorluklar içerisinde, bir nebze olsun çocuklarımızı sevindirmek ve onlara bayram sevinci yaşatmak istedik. Onlar için en özelinden hediyeler hazırlayıp, gönüllü ekibimizle seferber olduk. Bu çalışmalara maddi destekte bulunan bağışçılarımıza ve sahada görev yapan komisyon üyelerimiz ve gönüllülerimize teşekkür ediyor ediyorum."

Kaynak: AA