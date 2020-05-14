İnsan Vakfı'ndan Uganda'ya yardım
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İnsan Vakfı'ndan Uganda'ya yardım

İnsan Vakfı, Uganda'da iftar yemeği, kurban kesimi ve su kuyusu açılışının yanı sıra kumanya dağıtımı da yaparak halkın gıda ihtiyacına destek olacak.

İnsan Vakfı'ndan Uganda'ya yardım
14.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:04

İnsan Vakfı, Uganda'da iftar yemeği, kurban kesimi ve su kuyusu açılışının yanı sıra kumanya dağıtımı da yaparak halkın gıda ihtiyacına destek olacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İnsan Vakfı bağışçılarından aldığı destekle Uganda'daki ihtiyaç sahibi aileler, yetimler ve çocuklar için yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Dünyanın en fakir 50 ülkesinden biri olan Uganda kuraklık, susuzluk ve açlık problemiyle başa çıkmaya çalışıyor. Güney Sudan'dan gelen mültecilerle birlikte artan nüfus nedeniyle gıda ihtiyacı karşılanamıyor.

10,9 milyon kişinin açlık sıkıntısı çektiği ülkede ramazan ayı kapsamında su kuyusu açılışı, adak, akika ve şükür kurban kesimleri gerçekleştiren vakıf, kumanya dağıtımlarıyla da halkın temel gıda ihtiyaçlarına destek olacak.

Uganda'nın köylerine dağıtılacak gıda kolilerinde 5 kilogram un, 3 kilogram pirinç, 3 kilogram fasulye, 2 litre yağ, 2 kilogram şeker, 1 kilogram tuz ve 1 kilogram sabun yer alacak.

Vakıf, ülkede Lubani, Namegera, Nampirika, Bugerere, Buwenge, Busei, Kyamagwa, Wantunda, Nakalama, Mpumudde mescitlerinde her gün 300 aileye iftar organizasyonları da düzenliyor.

Uganda faaliyetlerine destek olmak isteyenler "www.insanvakfi.org.tr" sitesinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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