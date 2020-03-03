İnsan Vakfı'ndan sınırda bekleyen göçmenlere gıda yardımı

03.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:06

İnsan Vakfı, Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye giden düzensiz göçmenlere gıda yardımında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında bekleyen düzensiz göçmenlere gıda yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Yardım Birimi Başkanı Sezgin Kızılkoca, şunları kaydetti:

"Sınırdaki mülteciler için başlatmış olduğumuz yardım seferberliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Bunların dağıtımını bizatihi Türkiye-Yunanistan arasında yer alan İpsala Sınır Kapısı'nda tampon bölgeye giderek gerçekleştirdik. Orada gördüğümüz manzara yürek yakıcıydı. Zemini çamur, rüzgar ve yağmur geçiren çadırlarda kalan insanların durumu bizi çok etkiledi."

Kaynak: AA