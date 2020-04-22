İnsan Vakfı'ndan İdlib'e insani yardım tırı
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Suriye, İdlib, Güncel

İnsan Vakfı'ndan İdlib'e insani yardım tırı

Türkiye, ramazan ayının gelmesiyle birlikte, farklı coğrafyalarındaki binlerce insanın yüzünü güldürecek. İnsan Vakfı Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine, Ramazan ayı dolayısıyla insani yardım tırı yolladı.

22.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:33
İnsan Vakfı'ndan İdlib'e insani yardım tırı

"İDLİB'E ACİL YARDIM"

Soğuğun ve çamurun hüküm sürdüğü kamplar artık mazlum kardeşlerimiz için yetersiz kalmaya başlıyor. İnsan Vakfı olarak 9 yıldır devam eden bu acı tablo karşısında duyarsız kalmıyor, destekleri ile insani yardım faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor ve "İdlib'e Acil Yardım" kampanyaya destek olan tüm gönüllerle birlikte ülke insanına zor zamanlarında acılara ortak oluyor.

İnsan Vakfı olarak Ramazan ayı dolayısıyla, rejim güçlerinin sivillere yönelik yaptığı saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına göç eden İdlib halkına gıda, giyim ve barınma yardımları ulaştırdı. İnsani Yardım Tırımız Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısından geçirilerek bölge halkına dağıtılacak.

"RAMAZAN AYINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜ GÜLECEK"

İnsan Vakfı Başkanı Sinan Aktaş zor durumda olan İdlib halkının Ramazan ayında da yanlarında olduklarını belirterek, "gün geçtikçe olayların şiddetlendiği ve sefaletin arttığı Suriye'ye 1 tır yardım insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Gıda kolisi, karton bardak, bebek maması, ayakkabıdan oluşan yardım malzemelerini Cilvegözü Sınır kapısından Suriye'ye gidecek. Suriye'ye gönderdiğimiz İnsani Yardım Tırımız tampon bölgede Suriyeli araçlara aktarılarak mazlum halka dağıtılmak üzere saldırıların devam ettiği iç bölgelere doğru yola çıkacak. Savaşın başladığı günden bu yana, yurt içi ve yurt dışından yapılan yardımları Suriye'nin hemen her bölgesine ulaştıran İnsan Vakfı, bu yardım konvoyunu da Halep, Hama, Humus gibi çatışmaların devam ettiği bölgelerdeki Suriye halkına dağıtacak." ifadesini kullandı.

Önümüzdeki günlerde de Suriyeli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.

Destek Olmak İçin;

İdlib'den göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen bağışçılar, "Suriye" yazıp 1471'e SMS göndererek, 10 lira yardımda bulunabiliyor.

Daha fazla miktarda katkı yapmak isteyenler ise İnsan Vakfı'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine "Suriye" koduyla bağışta bulunarak savaş mağduru ailelere destek verebiliyor.

Kaynak: Bültenler

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