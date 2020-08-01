İnsan Vakfı'ndan 10 ülkedeki 50 bin kişiye kurban eti İnsan Eğitimi, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı), 10 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonuyla yaklaşık 50 bin kişiye kurban eti dağıtacak.

İnsan Eğitimi, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı), 10 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonuyla yaklaşık 50 bin kişiye kurban eti dağıtacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, İnsan Vakfı'nın 2020 kurban organizasyonunu "Kurban Paylaşmaktır" sloganıyla Türkiye, Gazze, Yemen, Moritanya, Suriye, Afganistan, Etiyopya, Mozambik, Tayland Patani ve Kamboçya'da gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Genel Başkanı Sinan Aktaş, Türkiye'nin yanı sıra Asya ve Afrika'da 10 ülkede kurban organizasyonu düzenlediklerini aktardı.

Kurban organizasyonları sayesinde yaklaşık 50 bin ihtiyaç sahibinin evine et gireceğini vurgulayan Aktaş, "Bölgede etlerin ulaştığı ailelerin mutluluklarına şahit oluyoruz. Bayramda ve sonrasında da organizasyon düzenlediğimiz ülkelerde çeşitli yardımların gönderilmesine devam edilecek. Kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA